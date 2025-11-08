Pérez Simón: «Asturias siempre me dio fuerzas para llegar a donde lo hice»

"Este momento es uno de los más grandes que he tenido en cuanto a satisfacción; nunca pensé que pudiera llegar a ser tan portador de los méritos para recibir uno de estos premios". Juan Antonio Pérez Simón, exitoso empresario asturmexicano y relevante coleccionista de arte, se pronunció de esta manera al recoger ayer el premio "Asturmanager", patrocinado por Sabadell Herrero, Asturgar SGR y el Ayuntamiento de Gijón. La concesión del premio en su 30.ª edición se decidió por unanimidad de todos los miembros del club asturiano de directivos.

«Su adaptación a situaciones, mercados y personas supone la clave de su éxito empresarial» Montserrat Martínez — Presidenta de Asturmanager

El homenajeado, nacido en Llanes, concretamente en Turanzas, hace 84 años en el seno de una familia humilde, cruzó el charco cuando contaba con únicamente cinco en una travesía marítima que duró 28 días y partió desde el puerto de Gijón. En México se convirtió en un destacado hombre de negocios gracias a sus operaciones bursátiles, su trabajo con el Grupo Carso de Carlos Slim y, especialmente, a su actividad en el mundo de las telecomunicaciones. En este encomiable recorrido en el mundo empresarial, Asturias siempre tuvo su lugar y fue su "Arcadia", la tierra a la que regresa cada vez que tiene ocasión, como precisó a los medios antes de comenzar la ceremonia en el Palacio de la Riega de Somió, en Gijón.

«Es un hombre del Renacimiento al que no escapa nada relacionado con conocimiento, empresa o acción social» Pablo Junceda — Director de Banco Sabadell Herrero

"Asturias siempre me dio fuerzas para seguir los caminos que me han llevado hasta donde llegué", manifestó Pérez Simón ante los invitados tras recoger el premio; un sentir en el que quiso abundar, ya que manifestó su "compromiso con España", aunque, "desde el principio y desde el corazón, siempre con Asturias".

Tras manifestar sus buenos deseos para que la exposición de su colección de arte en Madrid salga adelante, tomó el micrófono su hija, María José Pérez Simón, que acompañó al galardonado al acto, al igual que hizo su nieto, Jorge Camacho Pérez Simón. La única hija de Pérez Simón agradeció el reconocimiento y ensalzó la labor del club de directivos Asturmanager, un colectivo al que la región "les debe mucho", ya que "buscan contribuir al bienestar del Principado", territorio con el que la familia mantiene fuertes lazos.

«Celebrar su trayectoria no es solo su éxito individual, sino los valores que compartimos» Ángel Rodríguez — Director de ASturgar SGR

La semblanza del premiado la efectuaron entre el diseñador Héctor Jareño y Óscar de León, hombre de máxima confianza de Pérez Simón. El primero catalogó al homenajeado como un hombre "inspirador de mirada serena y raíces profundas", mientras que el segundo realizó un recorrido contextual por su trayectoria profesional al completo y desveló la ya conocida receta de su éxito: "el 90 por ciento es trabajo y el 10 restante creatividad".

"Humildad" y "entusiasmo"

Todos los ayer presentes destacaron, como León, su inigualable recorrido y talento en los negocios, empezando por la presidenta de Asturmanager, Montserrat Martínez, a la que "enamoró" la "humildad y entusiasmo" con el que Pérez Simón recibió la noticia de la condecoración. "La capacidad para adaptarse a situaciones, mercados y personas supone la clave de su éxito empresarial", elogió, para atribuirle una colección de cualidades entre las que figuran el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad y la solidaridad.

«Gracias por dar tanto a tu tierra, donde serás hijo predilecto y que te da este galardón tan merecido» Vanessa Gutiérrez — Consejera de Cultura Política Llingüística y deporte

Pablo Junceda, director general de Banco Sabadell Herrero, que es uno de los patrocinadores de la estatuilla, señaló que el galardonado es un hombre "de empresa, que representa los mejores valores de los indianos" y que refleja un agradecimiento doble: "a la tierra que le recibió y a sus vínculos de origen". "Es una especie de hombre del Renacimiento, al que nada que tenga que ver con el conocimiento, las empresas o la acción social le resulta ajena", remató.

Ángel Rodríguez, director general de Asturgar SGR, otro de los patrocinadores, estuvo de acuerdo con Junceda, y agregó su "identificación" con el legado que Pérez Simón deja en Asturias, a través de su trabajo, que es de los que hace que la región "avance", aunque sea "desde fuera" de nuestras fronteras. "Celebrar la trayectoria no es solo su éxito individual, sino los valores que compartimos", apuntó durante el acto, al que también asistió la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

«Es acreedor de una deuda impagable por su actividad desinteresada por Asturias» Carmen Moriyón — Alcaldesa de Gijón

Por su parte, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, incidió en la faceta del asturmexicano en el mundo artístico y le agradeció por dar "tanto a tu tierra, que hoy te reconoce con este galardón tan merecido". Además, recordó que Pérez Simón recibirá la máxima distinción del Principado de Asturias, la de Hijo Predilecto.

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, cerró el turno de intervenciones. "Su nombre resuena con fuerza propia entre los que llevan Asturias por bandera y se ha hecho acreedor de una deuda impagable con su actividad desinteresada por nuestra tierra", sentenció.

Recepción en el Ayuntamiento de Gijón para Pérez Simón y Asturmanager

Carmen Moriyón y Juan Antonio Pérez Simón. / Juan Plaza

El Ayuntamiento de Gijón celebró ayer al mediodía una recepción en la casa consistorial, motivada por el trigésimo aniversario del premio "Asturmanager". El acto fue previo a la ceremonia de entrega del galardón. La junta directiva del colectivo empresarial y el homenajeado de este año, Juan Antonio Pérez Simón, fueron recibidos por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que entregó un detalle institucional tanto al empresario asturmexicano –como muestra la imagen– como a la presidenta del club de directivos, Montserrat Martínez.