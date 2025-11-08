Las primeras nieves empiezan a teñir de blanco Asturias, en una jornada con las temperaturas en descenso

Las primeras nieves han empezado a cubrir las montañas asturianas. Los copos han caído a más de dos mil metros de altitud en la zona de Somiedo, dejando un ligero manto blanco sobre la superficie.

No obstante, la bajada de temperaturas, generalizada en toda la región, no ha impedido a los turistas disfrutar de los paisajes regionales, como se pudo ver a primera hora en el mirador de la Farrapona.

Y es que el otoño ha entrado con fuerza en Asturias, obligando a sacar los abrigos, los gorros y los guantes del fondo del armario. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado una jornada con intervalos nubosos y temperaturas en descenso con mínimas que pueden registrarse al final del día, además de heladas débiles en zonas altas.

Al mediodía, las mínimas se están registrando en Ibias y Santa Eulalia de Oscos, rozando los 12 grados. Será a partir de las seis de la tarde cuando el frío realmente empiece a notarse, llegando a registrar temperaturas de cinco y seis grados a partir de las diez de la noche.

Mañana, domingo, las precipitaciones se extenderán de oeste a este durante la tarde y serán menos probables, frecuentes e intensas la mitad oriental. Las temperaturas mínimas se mantendrán, aunque las máximas registrarán un ligero ascenso, moderado en zonas de montañas.

Volverán a registrarse heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y habrá vientos flojos de componente sur. Una situación que se alargará durante los primeros días de la próxima semana.