Proyecto Watson, el aliado de la IGP Miel de Asturias para velar por su origen y transparencia

Una iniciativa internacional de vanguardia para garantizar la autenticidad de la miel. Esto es el Proyecto Watson, un programa cuyo objetivo es mejorar la transparencia en la cadena alimentaria europea y así preservar la autenticidad y origen botánico de la Miel IGP.

La IGP Miel de Asturias participa junto con Asincar (centro tecnológico alimentario) y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias en esta iniciativa en la que 47 entidades de diferentes países de la Unión Europea colaboran para desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a los actores involucrados en diferentes cadenas alimentarias a velar por la autenticidad de los productos.

En el caso de la IGP Miel de Asturias, se están desarrollando sensores portátiles que utilizan tecnologías de espectroscopía de infrarrojo cercano e imagen hiperespectral para la autentificación e identificación orígenes botánicos, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y garantizar su calidad y origen. Estos dispositivos ayudarán a las entidades que realizan los controles de calidad, mediante el algoritmo obtenido de las medidas de diferentes muestras de mieles, a preservar la autenticidad de la miel de Asturias y diferenciarla de sus competidores, así como a detectar etiquetados con orígenes botánicos incorrectos. Y también a los apicultores, ya que podrán identificar los orígenes botánicos de sus mieles de forma rápida y sencilla para poder etiquetarlas en sus diferentes variedades.

Teresa Álvarez San Lázaro, Responsable técnico de la IGP Miel de Asturias y Julio Fernández López, presidente de la IGP Miel de Asturias / Cedida a LNE

Además, se han desarrollado un sistema de alerta temprana basado en los datos recogidos por la IGP, y una aplicación móvil que proporcionará a los consumidores información completa de cada producto a lo largo de la cadena de valor. La reunión final de este proyecto se realizará a finales del mes de noviembre en Bruselas e incluirá una sesión de demostración de la tecnología y una cata de productos.

Sinónimo de calidad

Si hay un término que define bien los productos de IGP Miel de Asturias es calidad. Una característica presente en los 9 tipos de este edulcorante natural que elaboran: miel de bosque, de costa, de montaña, de roble, de eucalipto, de brezo, de calluna, de castaño y de madroño.

Y es que el consumidor que adquiere Miel de Asturias está llevándose a casa un producto con garantía, con el sello de la IGP Miel de Asturias.

Además, al comprar miel certificada de origen 100% asturiano se ayuda a profesionalizar el sector apícola de la región, a potenciar la marca nacional e internacionalmente, a desarrollar la economía rural y a mantener su población.

Otro de los valores clave en la elaboración de este producto es la abeja, de ahí que apostar por la sostenibilidad sea uno de los principales objetivos de IGP Miel de Asturias. La abeja, uno de los principales polinizadores de las plantas con flores, no solo favorece a las masas forestales sino también los cultivos, algunos tan característicos del paisaje asturiano como el kiwi o el manzano.

Un ingrediente versátil

Entre las labores que impulsan desde IGP Miel de Asturias destaca la reeducación del consumidor para que entienda que se trata de un producto versátil, que tiene cabida en todo tipo de platos y especialmente es elaboraciones saladas.

Y es que la Miel de Asturias IGP además de ser un edulcorante natural y tener propiedades energéticas, también contiene vitaminas, minerales y antioxidantes, confiriendo a este alimento un alto valor, siendo ideal para niños, deportistas y todo tipo de consumidores, ya que la miel es sinónimo de salud y bienestar.