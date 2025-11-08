Puente descarta un nuevo tren por la Cornisa “al carecer de rentabilidad socioeconómica” y abre otro frente con el Norte
El Ministerio de Transportes revisará el proyecto para unir Santander con Bilbao por "falta de rentabilidad"
Indignación en Cantabria: "Nos quieren de segunda"
Indignación con el Ministerio de Transportes por su rechazo a reforzar las conexiones ferroviarias del Norte con una nueva línea al "carecer de rentabilidad socieconómica" la ejecución del trazado entre Bilbao y Santander, enmarcado dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Un ambicioso proyecto planteado hace más de una década que abría la puerta a la conexión de Asturias y Galicia con Europa mediante una vía ferroviaria de alta velocidad. El estudio informativo, publicado ayer en el Boletín Oficial de Estado (BOE), reconoce "la poca competitividad" del viaje en tren entre estas dos capitales, que pese a tener sólo 118 kilómetros de longitud supone tiempos de viaje de unas tres horas, frente a la hora y veinte minutos que requiere esa conexión por carretera.
Las alternativas planteadas en el documento permitían reducir considerablemente los tiempos de viaje con convoyes que circulasen a más de 200 kilómetros por hora. Uno de los trazados establecía paradas en Laredo y Castro-Urdiales, mientras que el segundo sólo lo hacía en Castro-Urdiales, aunque evitaba el paso por las Marismas de Santoña. Sin embargo, la ejecución del proyecto no resulta rentable, al tener un coste cercano a 4.000 millones de euros. Es más, la mayor partida económica corresponde a los túneles previstos entre Balmaseda y Ramales de la Victoria, donde se concentran las principales dificultades técnicas.
Transportes establece, por tanto, la necesidad de analizar nuevas alternativas (sería el tercer estudio que se realizaría sobre esta actuación), introduciendo algunos cambios en las condiciones de partida. En primer lugar, plantean la posibilidad de poner en marcha el servicio por fases (Santander-Laredo, Laredo-Castro Urdiales y Castro Urdiales-Bilbao).
A la vez habla de evaluar la idoneidad del diseño de una nueva infraestructura para tráfico mixto o exclusivo de viajeros; analizar la posible optimización de la ubicación de las nuevas estaciones, buscando una mayor captación de demanda del servicio; así como de tener en cuenta posibles conexiones entre la nueva infraestructura y la red existente.
La negativa del Ministerio a ejecutar, por el momento, la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao ha abierto un nuevo frente entre el área que dirige Óscar Puente y el Norte español (el rechazo al peaje del Huerna y de la AP-9 sigue aún latente). La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pidió hace una semanas al Ejecutivo de Pedro Sánchez "el cumplimiento de la palabra dada" y "un acuerdo por escrito entre Administraciones, no un papeluco, que garantice que, por fases o sin fases, el tren a Bilbao, un tren mixto de mercancías y pasajeros, empiece en Santander". Para la región vecina, esta decisión supone hacerlos "región de segunda".
Hace solo un semana, el parlamento cántabro aprobó por unanimidad exigir al Ministerio de Transportes que el tren llegue hasta Santander y mostró su "más absoluto rechazo" al planteamiento de hacerlo por tramos.
