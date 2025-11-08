Siero avanza hacia un futuro más verde y sostenible

El concejo de Siero avanza con paso firme hacia un futuro más verde, más habitable y más consciente. La sostenibilidad se ha convertido en una seña de identidad del concejo y en un eje transversal de todas sus políticas públicas. El Ayuntamiento que preside Ángel García ha convertido la protección del medio ambiente en un compromiso tangible, con inversiones millonarias, educación ambiental en las aulas y proyectos de arte urbano que invitan a reflexionar sobre el planeta que dejaremos a las próximas generaciones.

Pitufo Gruñón a la entrada de Lugones. / Cedida a Lne

El saneamiento, una inversión invisible que cambia vidas

Hablar de sostenibilidad en Siero es hablar de saneamiento. Aunque se trate de una obra silenciosa, sin el brillo de las grandes infraestructuras, sus resultados son esenciales para la salud ambiental del concejo. Desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 28 millones de euros en 82 proyectos distintos, que han permitido llevar este servicio básico a 8.759 vecinos y 229 empresas.

La apuesta ha continuado en 2025, con una inversión global superior a los 4,7 millones de euros, sumando las actuaciones previstas en el presupuesto municipal y las incluidas en la modificación de crédito. En la actualidad, hay cuatro obras de saneamiento en ejecución: Argüelles–La Belga, la segunda fase de Samartino, el saneamiento de Cotiellos, en la parroquia de Valdesoto, y el de la zona sur de Lugones, que beneficiará a los vecinos del entorno de Paredes y Puente Nora.

Estas actuaciones, aunque discretas, suponen un salto de calidad ambiental. Gracias a la ampliación constante de la red, Siero ha reducido drásticamente los vertidos y mejorado la calidad de sus cauces fluviales. En apenas una década, el concejo ha conseguido rebajar casi un 90 % la tasa por vertidos de aguas residuales, un logro que no solo implica ahorro para las arcas municipales, sino también una mejora directa para el entorno natural y la salud pública.

Labores de saneamiento de la obra de Lugones- Puente Nora del pasado mes de septiembre. / Cedida a Lne

El nuevo punto limpio: reciclaje al alcance de todos

El compromiso ambiental de Siero también se traduce en infraestructuras visibles y accesibles. Desde el pasado año, el municipio cuenta con un nuevo punto limpio municipal en las inmediaciones del campo de fútbol de El Bayu, una instalación moderna y funcional construida por Cogersa sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento.

El recinto, de más de 5.300 metros cuadrados, está equipado con contenedores de gran tamaño para residuos voluminosos, áreas diferenciadas para residuos peligrosos del hogar, aparatos eléctricos y electrónicos, y zonas destinadas a la preparación para la reutilización. Esta apertura ha perrmitido a los vecinos depositar fácilmente materiales que antes podían acabar en vertederos o en lugares inadecuados.

Con esta actuación, Siero se adelantó a la normativa estatal que exigía en 2025 la recogida separada de residuos peligrosos y voluminosos en todos los municipios españoles. Además, la instalación contribuye a reforzar la economía circular local, al fomentar el reciclaje, la reutilización y la correcta gestión de los residuos domésticos.

Uno de los murales de "Muralia". / Cedida a Lne

El contenedor marrón: un gesto pequeño que marca la diferencia

Otra de las apuestas sostenibles del Ayuntamiento es la recogida separada de biorresiduos a través del contenedor marrón. Implantado en 2021, su presencia se ha extendido por Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón y Colloto.

Hace algo más de un año, el Consistorio puso en marcha la campaña de sensibilización y refuerzo, "Para un Siero verde, usa el marrón correctamente" con el objetivo de seguir concienciando a la población sobre la importancia de separar los restos orgánicos y cumplir los objetivos europeos en materia de residuos y economía circular. Esta iniciativa incluye charlas en centros escolares, reparto de cubos domésticos y bolsas compostables, disponibles en el almacén municipal de La Tejera. En los próximos días, el Ayuntamiento anunciará nuevas ubicaciones para recoger estos materiales.

Carril- bici en Pola de Siero. / Cedida a Lne

El arte como vehículo de concienciación

En Siero, el cuidado del medio ambiente también se enseña a través del arte. Desde 2019, el programa "Muralia" ha transformado las fachadas del concejo en una auténtica galería a cielo abierto. Con una inversión cercana a los 20.000 euros anuales, esta iniciativa busca acercar el arte urbano a los barrios, recuperar espacios degradados y transmitir valores ambientales y sociales.

Hasta la fecha, el programa Muralia ha impulsado catorce murales en distintos puntos del concejo, muchos de ellos inspirados en la naturaleza, la fauna asturiana o la acción climática. Esta apuesta por el arte urbano como herramienta de sensibilización ambiental conecta con otras iniciativas del Ayuntamiento de Siero orientadas a difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un ejemplo visible de ello es el conocido "Pitufo" de Lugones, una figura de más de siete metros de altura que se ha convertido en símbolo local de los ODS y de la implicación del municipio en la construcción de un futuro más verde y sostenible. Bajo el lema "Siero se tiñe de azul", esta campaña utiliza la popular imagen de los pitufos –embajadores oficiales de los ODS– para acercar los valores de sostenibilidad, acción climática y respeto al medio ambiente, especialmente entre los más pequeños.

Un contenedor marrón para materia orgánica. / Cedida a Lne

Movilidad sostenible

Asimismo, el impulso a los carriles bici forma parte esencial de la estrategia de movilidad sostenible del Ayuntamiento. Estas infraestructuras no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también contribuyen a reducir las emisiones contaminantes y el uso del vehículo privado. La red ciclista del concejo crece cada año con nuevos tramos que conectan núcleos urbanos y zonas industriales, facilitando desplazamientos más seguros y sostenibles. Con ello, Siero avanza hacia un modelo de movilidad respetuoso con el medio ambiente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Educación y participación: el motor del cambio

La estrategia municipal de Siero parte de una idea clave: ninguna infraestructura es duradera sin la implicación de la ciudadanía. Por eso, el Consistorio refuerza cada año las acciones de educación y sensibilización ambiental en colegios e institutos, fomentando la responsabilidad desde edades tempranas.

Sin duda, el balance ambiental de Siero muestra una planificación sólida y resultados tangibles. Con inversiones en saneamiento, la mejora de la gestión de residuos, la apertura de nuevos servicios y una ciudadanía cada vez más implicada, el concejo avanza hacia un modelo de sostenibilidad integral.