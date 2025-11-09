Asturias, enlace para que Bélgica y España cooperen en defensa

Bélgica quiere mejorar la relación estratégica con España en materia de seguridad y defensa y para ello planea organizar unas jornadas, según anunció el ministro belga de Defensa, Theo Francken, en un acto celebrado esta semana en la Cámara de Comercio Hispano-Belga, que preside el asturiano Pablo López Álvarez. En el acto estaba también José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, compañía que construye una fábrica de vehículos blindados en Gijón.

Francken acudió a la invitación de la Cámara en Bruselas en una jornada en la que su principal preocupación eran los drones que han perturbado seriamente el tráfico aéreo en Bélgica en los últimos días. El Gobierno belga ha anunciado una inversión inmediata de 50 millones de euros para defenderse de esos aparatos de procedencia desconocida, aunque todo apunta a Rusia.

El ministro belga defendió también la necesidad de generar colaboraciones fuertes con la industria de la defensa dentro de Europa, y en ese sentido destacó la relación con España. "Europa necesita ponerse al día", a la hora de rearmarse, afirmó Francken, que reclamó que el continente vuelva a ser un destino atractivo para los profesionales europeos del sector de la defensa y que actualmente desempeñan roles altamente especializados en empresas de otras regiones del mundo.

Por su parte, Pablo López Álvarez destacó que "España es el séptimo socio comercial de Bélgica" y que en materia de defensa cada vez hay una mayor colaboración entre empresas de ambos países.