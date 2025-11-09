Asturias, marginada por el Ministerio en los fondos para trenes: 120 euros por habitante en la región frente a los 175 de la media nacional

La inversión para mejorar las infraestructuras ferroviarias españolas se ha disparado el último lustro gracias a la llegada de los fondos Next Generation, cuyo plazo de ejecución está llegando a su recta final: los proyectos deben estar finalizados el 31 de agosto de 2026. En España, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) encabeza la lista de los cien mayores perceptores de estas ayudas europeas, con una inyección hasta el momento de 5.875 millones, que se suman a los 231 millones de Renfe (tanto para viajeros como para mercancías). De estos más de seis mil millones, las compañías han invertido en las comunidades algo más de 5.800, lo que equivale a una media de 175,36 euros por habitante. Y Asturias no sale bien parada.

Extremadura ha sido la región más favorecida por la distribución de los fondos, tal y como se recoge en los datos de avance del Plan de Recuperación de la herramienta "Elisa". La construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, la renovación y mejora de distintas estaciones y la electrificación de la línea de alta velocidad entre Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz han supuesto, junto a otras actuaciones, una ejecución total de más de 400 millones de euros. O lo que es lo mismo, 392 euros por habitante.

En el extremo opuesto de la lista se encuentra Andalucía. La comunidad presidida por Juan Manuel Moreno se ha beneficiado hasta el momento de 310 millones procedentes de Adif. Una cifra que parece, en inicio, muy elevada, pero que si se mira con detalle se queda en nada: la inversión por andaluz no llega ni siquiera a 36 euros.

¿Y Asturias? A pesar de las muchas deficiencias de la red del Principado, con una oleada constante de quejas por parte de los usuarios y retrasos históricos en obras clave, la inversión ejecutada por Adif y Renfe en la región asciende tan solo a 123 millones de euros. Muy por detrás de los 2.428 millones que se han gastado en Galicia, los 2.493 que han ido a parar a Castilla y León o los 330 millones de País Vasco. Siguiendo con el gasto por habitante, por los asturianos han invertido 120,9 euros; por los gallegos, 229,37; por los castellano y leoneses, 201,86; y por los vascos 148,13. Solo Cantabria presenta peores datos en el Norte, con una inversión total de poco más de cincuenta millones, unos 85 euros por cada vecino de la comunidad.

Más comparaciones. Navarra, con una población bastante por debajo de la asturiana, fue objeto de actuaciones en sus infraestructuras ferroviarias por valor de 169 millones (247 euros por habitante). Una de las más importantes, la construcción de la plataforma del Corredor Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad, en el tramo Tafalla-Campanas, que costó cerca de 107 millones.

¿Y a qué se destinaron los fondos europeos en Asturias? El grueso de la inversión proviene de Adif, en concreto 122 millones, que se han destinado, entre otras actuaciones, a la renovación integral de la vía del tren Gijón-Laviana; las obras de modernización de la línea Pravia-Gijón; y la construcción de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones del soterramiento de Sama de Langreo de la red de ancho métrico. Además, Renfe invirtió un millón en la construcción y puesta en servicio de un nuevo Centro de Gestión de Renfe Viajeros en la estación de Oviedo.