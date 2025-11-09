El centro de menores de Sograndio refuerza su seguridad: 14 nuevos vigilantes y más cámaras de control

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha formalizado el nuevo contrato de seguridad del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre. El acuerdo supone un incremento presupuestario respecto al anterior, al pasar de 1,7 a 2,5 millones de euros.

El nuevo contrato permitirá aumentar el número de efectivos y modernizar los medios técnicos y materiales del centro. En concreto, la plantilla de seguridad se refuerza con 14 nuevos profesionales, pasando de 35 a 49 trabajadores.

Entre las mejoras previstas figura la ampliación del sistema de videovigilancia, con la instalación de nuevas cámaras, y la actualización del sistema de antenas de repetición, lo que facilitirá una mejor cobertura para los equipos de comunicación utilizados por el personal. Además, se incorporará un vehículo dotado con mampara de protección, destinado a los traslados autorizados de internos.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia de renovación impulsada en los últimos meses en el centro de Sograndio. En ese contexto se han adoptado medidas como la renovación de la dirección, la actualización de protocolos internos, la mejora de las instalaciones y la redefinición del proyecto socioeducativo.

El objetivo de estas acciones es reforzar la función del centro como espacio de cumplimiento de medidas judiciales para menores y favorecer su reintegración social una vez completada su estancia en Sograndio.