La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo viaja mañana a Argelia: así será su visita institucional de tres días

El Gobierno de Asturias supervisará directamente los proyectos de acción humanitaria que financia en los campamentos de refugiados saharauis. La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, iniciará mañana una visita institucional de tres días en Tinduf (Argelia), una zona que acoge a 173.000 personas refugiadas.

Coto estará acompañada por Alberto Suárez, presidente de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y Salamu Hamudi, representante de la Delegación Saharaui para España.

Durante su primer día en los campamentos, la asturiana participará en la Mesa de Concertación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Esta, explican en el Principado, es “una de las prioridades del sistema sanitario saharaui y de la cooperación asturiana”.

En la reunión estarán presentes José Fernández, presidente de Médicos del Mundo España, representantes del Ministerio de Salud Pública Saharaui y otros socios técnicos y financieros implicados en el sector.

Visita a proyectos asturianos

Además, la directora visitará el Hospital Materno Infantil, construido con inversión del Principado, y supervisará diversos proyectos impulsados por la Agencia Asturiana de Cooperación. Entre ellos se encuentran la reconstrucción del hospital de Dajla, realizada con ayuda de emergencia; el espacio de coworking; las obras de la Escuela Nacional de Música; y la Casa de Víctimas de Minas.

El programa incluye también una visita a la Casa de la Mujer de Dajla y reuniones institucionales con autoridades saharauis, como el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Buchraya Hamudi Beyun; la ministra de Cooperación, Fatma Mehdi; el ministro de Salud, Salek Baba Hasena; y representantes de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.

Más de 3 millones para los campamentos

Esta será la segunda visita de Beatriz Coto a los campamentos saharauis, ambas este año. La primera tuvo lugar en enero, con motivo del 30 aniversario de los hermanamientos entre ayuntamientos asturianos y los campamentos de refugiados.

Entre 2019 y noviembre de 2025, la Agencia Asturiana de Cooperación ha destinado 3,3 millones de euros a iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población refugiada, la mayoría a través del programa para cubrir las necesidades básicas en los campamentos de Tinduf.

Esta línea de ayudas va desde el envío de ayuda humanitaria, el apoyo logístico para su distribución hasta el programa "Vacaciones en Paz", que se desarrolla desde hace más de 20 años.

El Principado también ha respaldado la asistencia sanitaria a través de Cruz Roja Asturias y ha apoyado proyectos educativos para menores con discapacidad, sin contar el convenio de acción humanitaria con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), del que Asturias forma parte desde octubre de 2018.