El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: "Nos fuerzan a improvisar"

Cuenta atrás para el confinamiento en los gallineros. A partir de mañana, todas las aves domésticas de los concejos de Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa deberán permanecer encerradas por orden del Principado a instancias del Ministerio de Agricultura. El objetivo es frenar la ola de gripe aviar que asola Europa y que, en las últimas semanas, ha obligado a reforzar los controles sanitarios en varios países. Las autoridades insisten en que la medida es temporal, pero no descartan ampliarla si los contagios siguen en aumento. Los dueños se quejan: "Esto siempre ocurrió".

En su vivienda de Oles (Villaviciosa), Rubén Fernández tiene una decena de gallinas. "Siempre andan por aquí, alrededor de casa", comenta señalando la entrada. Ayer se preparaba para el confinamiento reforzando los cierres y revisando los bebederos. "Me da miedo lo que pueda pasarles si las tengo mucho tiempo con el gallinero cerrado porque están acostumbradas a estar sueltas", reflexiona, mientras blinda el corral "de manera improvisada" con una verja y un palé. En su caso, la infraestructura que tenía. "Duermen siempre aquí y las saco un rato por el día; ahora tendrán que pasar a estar metidas en un espacio donde no entra ni un gorrión", explica con resignación.

Tres ocas en Quintueles (Villaviciosa), ayer. / S. B.

La medida está pensada para evitar que las aves domésticas entren en contacto con ejemplares silvestres que puedan estar infectados. De hecho, otra de las prohibiciones pasa por dejar de suministrar a las aves de corral agua procedente de depósitos o charcas a los que puedan acceder especies salvajes, salvo si se trata previamente.

Además de gallinas, Fernández cuenta con ocho patos. La nueva orden del Principado prohíbe la cría de patos y gansos junto a otras especies de corral. "Tendré que intentar adecuar un gallinero que tenía viejo para meter ahí a los patos", asegura, mientras muestra el pequeño cobertizo que usará como improvisado refugio.

Todas estas medidas hacen que muchos dueños de gallinas no sepan cómo actuar ante la situación. En Quintueles (Villaviciosa), Isidro Cifuentes tiene en su parcela una docena de gallinas y tres ocas. Están cercadas con una verja y cuentan con una caseta donde pasan la noche, aunque esta se encuentra abierta al exterior. "Si nos obligan a cerrarlas completamente, tendríamos que invertir dinero, y no lo voy a hacer", lamenta Cifuentes, que se ve en la obligación de deshacerse de las aves. "Las tengo porque me gusta cuidarlas y también porque soy un gran fan de los huevos de oca, pero no puedo cerrar todo el espacio", subraya. Es una situación complicada para los criadores, que no saben por cuánto tiempo se extenderá la restricción ni si recibirán algún tipo de ayuda económica.

gallinas ya confinadas. / S. B.

En el concejo de Gozón, Francisco Gutiérrez cuenta sus gallinas, que aprovechan sus últimas horas de libertad correteando por el patio de la casa. "Esto de la gripe siempre lo hubo, no entiendo por qué ahora tenemos que ponernos tan estrictos", se pregunta. En su caso, el gallinero está completamente cerrado, pero, al igual que Rubén Fernández, sabe que las aves no aguantarán mucho sin salir. "Nosotros tenemos que sacarlas todos los días a que den una vuelta al aire libre, como ahora", dice, observando cómo picotean las hojas secas del suelo.

Del 1 de julio al 5 de noviembre se comunicaron en Europa 139 focos de esta patología en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas. En España se han detectado 14 focos en aves de corral, 68 en aves silvestres (una de ellas en Asturias, el pasado agosto en Ribadesella) y 5 en aves cautivas.