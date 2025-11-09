La Facultad de Economía y Empresa, "Asturiana del mes" en su 50º aniversario

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo no ha parado de ganar prestigio desde que abrió sus puertas hace medio siglo en el edificio de la calle González Besada que actualmente acoge el Vicerrectorado de Estudiantes. En estos 50 años, ha formando a miles de asturianos y foráneos que han desarrollado su carrera en entidades privadas e instituciones públicas de todo el mundo. Razones de sobra para que el centro, que ha recibido numerosas distinciones internacionales y ahora dirige Carmen Benavides, haya sido elegido "Asturiano del Mes" de septiembre de LA NUEVA ESPAÑA. "Es parte de nuestras vidas", destacan los exalumnos.

En 1975, la Universidad de Oviedo eligió como decano de la entonces Facultad de Ciencias Económicas a Luis Carlón, que había sido catedrático de Derecho Mercantil en Valencia. El profesor se trasladó aquel mismo año a Asturias para poner en marcha el centro de González Besada. En aquella primera etapa, cargada de proyectos ilusionantes y cambios constantes, le sucedieron en el cargo José Luis García Delgado y Álvaro Cuervo.

Los estudios de Ciencia Económicas y Empresariales nacieron oficialmente en Asturias apenas un mes antes de la muerte de Francisco Franco, que dio paso a un nuevo sistema educativo. La Facultad creció de la mano de aquella España de la Transición, adaptándose a los nuevos retos. Estuvo en el centro de Oviedo hasta que, en enero de 1984, el entonces rector, Teodoro López-Cuesta, impulsó el traslado de su sede a su actual ubicación: el campus del Cristo. De la mano de los decanos Emilio Costa, Juan Vázquez, Ana Isabel Fernández, Ángel García, Javier Suárez Pandiello y Francisco González, se fue convirtiendo en un referente nacional y, cada vez más, internacional.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, descubren un monolito conmemorativo por el medio siglo del centro académico. / MARIO CANTELI

En 1991, el plan de estudios de aquella carrera de Ciencias Económicas y Empresariales sufre una profunda transformación, que da pie a dos licenciaturas distintas: Administración y Dirección de Empresas (ADE), por un lado, y Economía, por otro. Un plan que se forjó bajo el mando de Juan Vázquez. "La Facultad de Economía y Empresa es una institución clave en Asturias", celebra Vázquez, que también impulsó el programa Erasmus en el centro.

Esos cambios se afianzaron en 2010, con la entrada en vigor del "Plan Bolonia", momento en el que la Facultad da un salto más al fusionarse con la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, fundada en 1944, y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, fundada en 1908.

Así, la Facultad ha ido creciendo en número de alumnos y de prestigio hasta consolidarse, en 2022, como una de las mejores a nivel internacional al convertirse en la segunda institución pública española acreditada por la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), un sello de calidad internacional que solo tienen las mejores Facultades y Escuelas de Negocios por cumplir con los más altos estándares de calidad académica. En sus 50 años de historia, ha sido la cuna de miles de engrasados. Y muchos de ellos han alcanzado puestos de responsabilidad en empresas nacionales y multinacionales.

Uno de ellos es el gijonés Chema Basterrechea, director de Operaciones de la cadena hotelera Radisson. Asegura que la Facultad de Economía no solo le formó "como profesional". "También me forjó como persona", asegura. Al centro, según dice, le debe "la base sólida que me permitió construir una carrera global".

Otro antiguo estudiante es el director de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, que se siente agradecido por la "oportunidad de aprender de muchos buenos maestros y compañeros, con los que luego he coincidido en mi trayectoria profesional". "Guardo un muy grato recuerdo de Económicas", celebra. Un recuerdo que se suma al de los miles de asturianos que salieron al mercado laboral gracias al popular y reconocido centro.