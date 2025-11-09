Dos heridos al chocar un coche y una moto en la AS-II, sentido Gijón

Dos personas han resultado heridas leves tras una colisión entre una moto y un turismo registrada este sábado a media mañana en la autovía AS-II, en el interior del túnel de Carbayo, a la altura del punto kilométrico 5 en sentido Gijón.

El siniestro se produjo a las 11:17 horas, cuando por causas que se investigan la motocicleta impactó con un vehículo que circulaba en el mismo sentido. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Nacional de Oviedo, además de una UVI móvil que atendió en el lugar al conductor de la motocicleta.

Según fuentes oficiales, tanto el conductor como su acompañante (ambos ocupantes de la moto), sufrieron heridas leves, por lo que fueron trasladados al HUCA para una valoración médica más exhaustiva, aunque su estado no reviste gravedad. El conductor del turismo implicado resultó ileso.

La Unidad de Gijón también se movilizó hacia la zona para regular el tráfico y dar apoyo a los servicios de emergencia. El accidente generó retenciones puntuales en el interior del túnel y el acceso hacia Gijón, aunque la circulación pudo restablecerse con relativa rapidez una vez retirados los vehículos implicados.

El túnel de Carbayo, situado entre los concejos de Oviedo y Llanera, es uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico en la AS-II, especialmente en las horas de enlace entre ambas ciudades. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la distancia de seguridad y la atención constante al volante, especialmente en tramos cubiertos y con menor visibilidad como este.