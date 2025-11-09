La IA también llega a Asturias y uno de sus efectos es el recorte de empleo: las empresas que ya planean despidos

Muchos usuarios normales y corrientes utilizan las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para avistar escenarios futuros, sondear probabilidades, adelantarse a los acontecimientos... Asimismo, la irrupción de esta revolucionaria tecnología está generando todo tipo de pronósticos sobre su impacto social y económico, desde los más entusiastas a los más sombríos. Pero en los últimos días se han conocido negro sobre blanco planes empresariales que implican despidos en Asturias por la implantación de la IA en los procesos productivos, entre otras razones. Se trata, además, de ajustes en la industria, una actividad emblemática y de alto valor añadido para la región.

Ence, compañía española de producción de pasta de celulosa y energía, acaba de poner en marcha un plan de eficiencia y competitividad para el bienio 2025-2027. Según la empresa, la estrategia se apoya en dos pilares: por un lado, la incorporación de soluciones de IA y "reingeniería y automatización de procesos", y, por otro, "la racionalización de sus procesos operativos". De momento, la traducción de estas iniciativas es un despido colectivo que, según las cifras que maneja la compañía como punto de partida en las negociaciones con la plantilla, suprimiría en torno a 90 empleos en la fábrica de Navia (donde trabajan unos 400 profesionales) y 39 en la de Pontevedra, formada por 280.

En las primeras conversaciones con el comité de empresa de Navia, celebradas esta semana, la dirección de Ence ha alegado otros motivos añadidos, como las dificultades del mercado de pasta de celulosa, producto que ha sufrido una caída de precio en los últimos meses. Pero en el breve comunicado que el pasado 28 de octubre la compañía remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las razones aducidas tienen que ver con las innovaciones tecnológicas mencionadas, no con la coyuntura del mercado. En cualquier caso, los representantes de la plantilla de Navia se han abierto a negociar con la empresa un plan colectivo de prejubilaciones y bajas incentivadas, y el próximo martes seguirán las conversaciones.

Con todo, Ence no es la primera firma industrial presente en Asturias que recortará empleos por el impacto de la IA. La acería eléctrica que la siderúrgica ArcelorMittal construye desde hace año y medio en la factoría de Veriña (Gijón), y que prevé entrar en funcionamiento en el primer trimestre del año entrante, también estará fuertemente respaldada por soluciones de IA y robótica. Por ejemplo, el horno de arco eléctrico se operará a distancia desde una cabina de control. La transformación de la acería hacia un sistema más digital y automatizado supone la desaparición de 70 puestos de trabajo.

Por supuesto, ni Asturias ni España son excepciones de este fenómeno. Multinacionales de todos los sectores han anunciado importantes recortes debido a los cambos que la IA está introduciendo en la manera de trabajar. El comercio electrónico es uno de ellos. Así, el gigante estadounidense Amazon pretende prescindir de 14.000 profesionales de sus áreas corporativas, de los que 1.200 están en Madrid y Barcelona. Se trata de empleados de las áreas corporativas (dirección, gestión...), por lo que la medida no afectará a los mozos de almacén de sus centros logísticos, como el millar que trabaja en la macronave de Bobes (Siero).

Cifras históricas

Estados Unidos es uno de los países donde la motosierra laboral de la IA está penetrando con más fiereza. Sólo en octubre se firmaron 153.074 despidos en el país, casi el triple que en el mismo mes del año pasado y la mayor cifra en dicho mes desde 2003, año en que eclosionó otra tecnología entonces intensamente disruptiva: los teléfonos móviles. Como han afirmado analistas estadounidenses, buena parte del histórico ajuste recién acometido se debe a la incorporación de la IA en los modelos productivos de las multinacionales.

Algunas que ya han hecho públicos sus planes son la mensajera UPS, que prevé echar a 48.000 trabajadores; las tecnológicas Intel (5.000) o Meta (600); o el fabricante de automóviles General Motors (1.700), entre otros.

También está sucediendo en Europa, con planes anunciados por compañías como la suiza Nestlé (16.000 puestos), o las alemanas DHL (8.000) o Siemens (6.000) .