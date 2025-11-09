La invasión (pacífica) de las enfermeras de Castilla y León": "En Asturias es más fácil porque los fallos en el examen no restan"

Los exámenes de la tarde de hoy, domingo, de las oposiciones sanitarias celebradas en Gijón se han saldado con la participación del 78 por ciento de los inscritos. La afluencia más elevada correspondió al ejercicio de enfermería, al que se presentaron el 80,6 por ciento de los apuntados. En esta categoría, un 53 por ciento de los 6.440 inscritos procedía de fuera de la región.

En total, en el programa vespertino accedieron al Recinto Ferial Luis Adaro 7.378 opositores para plazas de enfermería, ayudante de servicios e higienista dental del Servicio de Salud del Principado (Sespa), sobre un total de 9.465 inscritos.

“Es un dato muy satisfactorio; el tirón de la sanidad asturiana es indudable”, celebró Rut Fernández, directora de Profesionales del Sespa.

Como era de esperar, numerosos enfermeros de fuera de Asturias, en especial de Castilla y León, se desplazaron al Recinto Ferial Luis Adaro para probar suerte. Desde Salamanca han venido Miguel Hontiyuelo, Estela Juanes, Sandra Coronas, Sergio Vicente, Andrés Martín y Judith Sánchez; y con ellos Aroa de la Fuente, desde Zamora. Todos ellos trabajan de enfermeros en el Hospital Clínico de Salamanca. “Tenemos pocas posibilidades de sacar plaza, pero queremos aprobar el examen y que nos den cinco puntos para la bolsa de empleo del Sacyl (Sanidad de Castilla y León). Aquí hay más opciones que en los exámenes del Sacyl porque los fallos no restan”, indicaron.

La segunda jornada de las oposiciones sanitarias de Asturias en Gijón, en imágenes / Marcos León

Mucha competencia

Otro grupo lo conformaban Lorena Iglesias, Carmen Álvarez, Arey Gómez, Miguel Murciano, Beatriz Molina, Lucía Álvarez e Isabel Gasalla, todos ellos enfermeros en el área sanitaria de Avilés. “Queremos aprobar y puntuar. Seis años de antigüedad son pocos para sacar plaza. Hay mucha gente, y muchos de fuera de Asturias”, señalan. Carmen Álvarez, más motivada, aspira “a todo”.

Cecilia del Busto es graduada en Medicina y diplomada en Enfermería. Desde hace años, trabaja como médico en la UCI del HUCA, pero aún no tiene plaza fija. A punto de cumplir 42 años, este mes será para ella un maratón de oposiciones. Ayer por la tarde se presentó al examen de enfermería, y el último fin de semana se presentará el sábado día 29 al de medicina intensiva y el domingo 30 al de médico de urgencias. “Si no saco plaza, al menos me sirve de entrenamiento”, comentaba con buen humor.

Media hora llorando

Las cifras de los tres ejercicios de la tarde eran las siguientes: para 299 plazas de enfermería, 6.440 candidatos; para 60 puestos de ayudante de servicios, 2.216 aspirantes; y para el acceso a 15 plazas de higienista dental estaban admitidos 809 opositores.

Curiosamente, no todos los que han entrado al recinto hacen el examen. Hay pocas excepciones, pero algunos opositores se volvieron atrás en el último minuto. Una chica llegó con un chico y ella estuvo llorando casi media hora sin que su compañero lograra consolarla.

Hay gente para todo. Estando abiertas las puertas desde las 15.00 horas y estando programado el cierre de cada pabellón a las 16.30 horas, una opositora llegó a las 16.27 h. corriendo, y a la carrera se adentró en el Recinto Ferial buscando el pabellón que tenía asignado.