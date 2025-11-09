El nuevo modelo que "garantiza el acceso a la vivienda" y que Barbón dice que "no es una utopía en Asturias"

El modelo de vivienda colaborativa ha pasado en Asturias de ser una “utopía” o “una aspiración lejana” a convertirse en una realidad que garantiza el acceso a la vivienda “con un planteamiento que quiebra el individualismo hegemónico”. Así lo ha afirmado el presidente del Principado, Adrián Barbón, este domingo en la clausura del I Foro Internacional de Vivienda Colaborativa Cohousing, que se ha celebrado este fin de semana en Oviedo.

El cohousing, ha dicho, “garantiza el derecho a la vivienda; no se trata de buscar la salvación personal, sino la solución colectiva; porque sus premisas están basadas en la vida en común, teniendo en cuenta la sostenibilidad, la convivencia de generaciones distintas… Es recuperar el espíritu originario de la propia comunidad”.

No obstante, ha reconocido, “está opción continúa siendo una gran desconocida para la mayoría”. “Hay mucha tarea por delante, tanto para difundirla como para romper el marco mental que nos rodea y que sólo nos enseña la salida individual, de uno en uno y por separado”, ha dicho.

Subvención de 1,3 millones

Por eso, el Gobierno de Asturias ha lanzado por primera vez una línea de subvenciones específica para el fomento de viviendas intergeneracionales y colaborativas, con una dotación total de 1,3 millones. Una medida que supone “un primer paso”, pero que debe seguir avanzando en posteriores ejercicios.

“Tenemos mucho que hacer, insisto. Para seguir robusteciendo el Estado de bienestar, para responder a las nuevas demandas de la ciudadanía, para facilitar el derecho a la vivienda y, lo asumo, para fortalecer el emprendimiento social”, ha continuado.

Para Barbón, la problemática de la vivienda debe abordarse desde una visión poliédrica porque “el derecho a la vivienda siempre prima sobre el negocio de la vivienda”. En este sentido, el Principado ha apostado esta legislatura por construir más parque de vivienda pública. “Somos la segunda comunidad por habitante que mayor porcentaje de vivienda pública tiene; y tendríamos más si gobiernos anteriores no hubieran vendido el parque que había en Asturias”, ha señalado.

Defensa de la "vía fiscal asturiana"

El presidente ha aprovechado la ocasión para defender la postura de su Gobierno contra “una ofensiva sin precedentes” que dice se está llevando a cabo contra su sistema fiscal, la denominada “vía fiscal asturiana”, que “busca favorecer a las clases medias y trabajadoras”.

¿Cómo? A través de deducciones concretas o con una reforma fiscal que acaban de presentar al parlamento asturiano que busca “un alivio para las clases medias y trabajadoras, mientras los que más ganan pagan un poco más”. “Y aquí está el gran drama. Yo todos los días tengo que desayunar con ataques viscerales cuando siempre digo, y lo tengo muy claro, que los ricos tienen que pagar más”, ha criticado.

Y ha incidido: “Vamos a hacer lo posible para que sea así porque sabemos que la justicia fiscal siempre es el camino de la justicia social”.