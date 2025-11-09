No te pierdas ninguna noticia de LA NUEVA ESPAÑA en Google: así puedes personalizar ahora tu muro de contenidos

LA NUEVA ESPAÑA hace a diario un gran esfuerzo por mantener informados y aportar contenidos de utilidad y servicio a sus lectores. A diario, miles de usuarios navegan por la portada y las secciones del periódico líder en Asturias. Es la forma clásica, más completa y directa de mantenerse conectado con la actualidad: a través de la portada digital del diario y de sus diferente secciones, que se renuevan constantemente a lo largo de las 24 horas del día. Pero hay más formas de acceder a los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA. Y Google constituye otra gran vía de entrada que, a partir de ahora, se puede configurar para estar aún más conectado con todo lo que acontece en Asturias.

Google Discover, el muro de noticias del buscador, ha incorporado una nueva función gratuita que permite seguir directamente a LA NUEVA ESPAÑA. A partir de ahora, podrás tener de forma distinta en tu móvil todas las noticias, reportajes, información de utilidad y análisis del periódico líder de Asturias, siempre y a un solo clic en tu móvil.

Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, ha introducido un cambio que marca un antes y un después en la forma en que millones de usuarios acceden a la información desde sus móviles. La gran novedad es que ahora puedes seguir directamente a LA NUEVA ESPAÑA en Google Discover de forma totalmente gratuita.

¿Qué es Google Discover?

Google Discover es la pestaña de la aplicación de Google —integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone— donde aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según tus intereses, búsquedas y ubicación.

Cada día, millones de personas entran en Discover para informarse, mantenerse al día de la actualidad o entretenerse con los contenidos más afines a sus gustos.

Cómo seguir a lne.es en Google Discover

Seguir a LA NUEVA ESPAÑA es la mejor forma de estar plenamente conectado a la actualidad asturiana y de tener acceso a otros contenidos de servicio y entretenimento de gran interés para los asturianos. Y para no perderte nada solo tienes que entrar en este enlace y, en la página que se abrirá, pulsar el botón 'Seguir en Google'.

El botón para seguir a LA NUEVA ESPAÑA en Google / LNE

Igualmente, Google introducirá en los próximos días o semanas otra forma de seguir a LA NUEVA ESPAÑA en Discover. Ya está presente en Estados Unidos y otros países, y simplificará el proceso de la siguiente forma:

En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Cuando te aparezca una noticia de lne.es en tu feed, pulsa en el botón “Seguir” que verás en la parte superior derecha.

Desde ese momento, también podrás tener un espacio dedicado a nuestras publicaciones, siempre actualizado y accesible con un solo gesto.

Un espacio personalizado con las noticias de LA NUEVA ESPAÑA

Gracias a esta nueva función, ahora puedes asegurarte de que todas las publicaciones de LA NUEVA ESPAÑA aparezcan en tu feed de Discover. Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a:

Las noticias más relevantes de actualidad nacional e internacional.

Reportajes, entrevistas y análisis exclusivos de nuestros periodistas.

Opinión, cultura, deportes, entretenimiento y mucho más.

Vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en tu feed.

Todo ello de manera gratuita y sin necesidad de instalar nada más en tu móvil.

¿Por qué deberías configurarlo?

Seguir a LA NUEVA ESPAÑA en Google Discover es la mejor manera de no perderte nada:

Recibirás directamente en tu móvil nuestras últimas noticias y análisis.

Ahorrarás tiempo al tener toda la información de calidad reunida en un solo lugar.

Podrás personalizar tu experiencia para que Discover te muestre el contenido que realmente te importa.

Con un solo clic, estarás siempre informado de lo que sucede en el mundo.

Ya puedes seguir a LA NUEVA ESPAÑA en Google Discover y acceder gratis a todas nuestras noticias. ¡Dale a ‘seguir’ y no te pierdas nada!