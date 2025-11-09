El tercer "set" de Álex Caballero: "Se puede llegar lejos desde Asturias"

Cuando era pequeño, Alejandro "Álex" Caballero (Gijón, 27 años) quería ser como Roger Federer. El gijonés puso todo el empeño del mundo en parecerse al campeón suizo de tenis y, a base de tesón y disciplina, llegó a competir en categorías juveniles y a los 16 años se convirtió en profesor del Club de Tenis de su ciudad. Pero en 2020 la fatalidad salió a su encuentro: se rompió una vértebra y se vio obligado a abandonar sus sueños deportivos. No obstante, el incidente le brindó una enseñanza que, según él mismo, le ha sido muy útil. "Soy una persona competitiva a niveles enfermizos, pero los fracasos que he tenido hasta la fecha, empezando por renunciar al tenis profesional, me han ayudado mucho en mi trayectoria como empresario".

Así lo confesó Caballero el pasado miércoles ante los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, donde se presentó el último Informe GEM sobre emprendimiento en Asturias, que refleja una leve mejora del ánimo que hay en la región para montar un negocio.

Lo curioso es que el joven gijonés, fundador y CEO de SevenX Management, agencia de representación y patrocinios deportivos, no encarna para nada algunas las conclusiones del estudio, como que el perfil medio del emprendedor asturiano es un hombre de entre 45 y 54 años, que tiene familia o está a punto de construirla y que ha tenido experiencia relevante en otras empresas. "Yo no cumplo con nada de eso", admitió Caballero, que sin embargo sí remarcó el siguiente mensaje a los estudiantes: "Desde Asturias se puede emprender, no podemos limitarnos por el hecho de estar en Oviedo o Gijón. De hecho, se puede llegar a todo tipo de clientes".

Los hechos le avalan: su compañía trabaja con clubes de fútbol como el Celta de Vigo, el Sevilla, el Aston Villa (Birmingham) o el Tottenham, así como con el jugador argentino de pádel Agustín Tapia, entre otros deportistas. Pero, como reiteró durante su charla en la Facultad, para llegar hasta ahí ha tenido que superar varios obstáculos, del mismo modo que los genios de la raqueta que tanto admira deben pelear varios "sets" hasta ganar el partido.

Antes de la lesión (que podría considerarse su primer "set" derrotado), su faceta como tenista le llevó, sin demasiada convicción, a empezar la carrera de Fisioterapia. Pero un buen día se fue de oyente a una clase de Ingeniería Electrónica y la cosa le gustó, así que decidió cambiar los músculos por los números. En el primer curso, un profesor de álgebra le advirtió de que sólo el 8% de los alumnos terminaban la carrera en los cuatro años establecidos. "Me lo tomé como un retó y lo conseguí", aseguró.

No obstante, tras cursar el Erasmus en Coimbra (Portugal) y graduarse, sus primeros pasos profesionales no transcurrieron por las sendas de la ingeniería electrónica. Decidió probar en el sector de los seguros porque le permitía dar rienda al que considera uno de sus puntos fuertes: las relaciones sociales. "Siempre me ha gustado hablar, sobre todo con personas más mayores. De pequeño, mi momento favorito de la semana era cuando los viernes comía con mi padre y un grupo de amigos suyos", relató Caballero.

Así que el gijonés se mudó a Bilbao para trabajar en la delegación de la compañía de seguros AON. Pero no llegó a cumplir un año allí. El gusanillo emprendedor le picaba desde hacía tiempo. "Le dije a mi jefe que quería montar una empresa tecnológica y me miró con una expresión de lástima", recuerda.

Jornadas de 18 horas

Eso no le desanimó, y con 24 años creó una empresa que aplicaba la tecnología "blockchain" al diseño de videojuegos. Unos de sus socios era Álvaro González de Buitrago, figura relevante en la industria tras la creación de "Clash Royale". "Allí aprendí lo que era emprender y una dura ética del trabajo", asegura Caballero. A veces llegaba a trabajar 18 horas al día. Sin embargo, pese a que contó con seis meses de formación en Lanzadera –la aceleradora de "start-ups" creada Juan Roig, presidente de Mercadona–, finalmente decidió finalizar el proyecto: "Aquello no tenía más recorrido". La razón de fondo era tecnológica: la irrupción arrolladora de la inteligencia artificial (IA) había dejado obsoleto al "blockchain". La IA, por lo tanto, le ganó el segundo "set".

Pero llegó el tercero, el que Álex Caballero está disputando desde julio de 2023, cuando fundó SevenX Management. El partido no está siendo fácil y exige una dedicación muy absorbente: "Trabajo unas 16 horas diarias, y siempre duermo con el teléfono pegado a la almohada porque puede surgir un imprevisto en cualquier parte del mundo". El temple y la disciplina que requiere su profesión se forjaron hace años, en las pistas del Club de Gijón: "El tenis ha sido una escuela de valores".