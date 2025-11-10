Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monumental atasco en la autopista "Y": cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) por un accidente de tráfico con heridos

La caravana empieza en el nudo de Serín y se extiende hasta la altura de Robledo

Imagen de una de las cámaras de la DGT.

Imagen de una de las cámaras de la DGT. / DGT

Alicia García-Ovies

Oviedo

Monumental atasco en la autopista "Y". Un accidente de tráfico, con al menos un herido, ha dejado a cientos de conductores atrapados en la A-66 en dirección Oviedo a primera hora de la tarde de este lunes. Las retenciones comienzan a la altura del nudo de Serín y se extienden cerca de cuatro kilómetros en dirección a la capital, hasta la altura de Robledo, donde el tráfico parece empezar a descongestionarse.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado tanto agentes de la Guardia Civil como efectivos sanitarios que se encuentran reanimando a una de las víctimas.

El tiempo medio de la retención es de cerca de quince minutos, por lo que los conductores que tengan que desplazarse hasta Oviedo desde Gijón y Avilés pueden tomar opciones alternativas para evitar el accidente, como la AS-II.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y gratuita a nuestro canal de Whatsapp pinchando aquí. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, donde puedes estar al tanto de la actualidad y ver los mejores vídeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  3. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  4. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  5. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  6. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  7. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  8. El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar

Monumental atasco en la autopista "Y": cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) por un accidente de tráfico con heridos

Monumental atasco en la autopista "Y": cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) por un accidente de tráfico con heridos

Atención asturianos: llega la borrasca "Claudia", de "gran impacto", que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región

Atención asturianos: llega la borrasca "Claudia", de "gran impacto", que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región

Tomé acuerda con PSOE e IU aumentar impuestos a los especuladores con la vivienda y desiste de elevar el IRPF a las grandes rentas

Tomé acuerda con PSOE e IU aumentar impuestos a los especuladores con la vivienda y desiste de elevar el IRPF a las grandes rentas

María Neira, exdirectora de Medio Ambiente de la OMS, Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "La contaminación provoca 13 millones de muertes cada año"

María Neira, exdirectora de Medio Ambiente de la OMS, Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "La contaminación provoca 13 millones de muertes cada año"

El talento asturiano busca su retorno: Compromiso Asturias XXI presenta el II Barómetro sobre necesidades empresariales

Asturias refuerza sus recursos contra la violencia de género: mayor inyección económica y dos nuevos pisos tutelados

Asturias refuerza sus recursos contra la violencia de género: mayor inyección económica y dos nuevos pisos tutelados

Estas navidades, convierte tu melena en el centro de todas las miradas de la mano de los mejores estilistas de Avilés

Estas navidades, convierte tu melena en el centro de todas las miradas de la mano de los mejores estilistas de Avilés

Asturias se blinda contra la gripe: los buenos datos de vacunación en el ecuador de la campaña

Asturias se blinda contra la gripe: los buenos datos de vacunación en el ecuador de la campaña
Tracking Pixel Contents