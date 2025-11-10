Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA

La Delegada del Gobierno lleva desde el sábado en el centro sanitario donde la previsión es que permanezca algunos días

Adriana Lastra, en una imagen de archivo.

Adriana Lastra, en una imagen de archivo. / Fernando Rodríguez

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se encuentra ingresada en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) desde el pasado sábado, según aseguraron fuentes próximas al PSOE asturiano.

El ingreso se ha producido tras sufrir la Delegada una indisposición y la previsión es que se prolongue varios días, mientras se realizan pruebas médicas, aunque no hay por el momento un horizonte para que reciba el alta médica. Este hecho ha motivado la suspensión de la agenda de Adriana Lastra.

En medios próximos a la FSA se confía en la pronta reincorporación de la Delegada del Gobierno a sus tareas, aunque la fecha estará sujeta a la evolución médica y al resultado de las pruebas que se le practican.

