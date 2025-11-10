Asturias cerró el pasado año con un 0,86 por ciento de superávit

Todas las comunidades autónomas, a excepción de las Islas Baleares y el País Vasco, lograron reducir su déficit al término del año pasado con respecto a 2023, en un ejercicio en el que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia fueron las únicas cuyo saldo presupuestario negativo se situó por encima del 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Asturias cerró 2024 con un superávit del 0,86%. Así se desprende del "Informe de las Comunidades Autónomas 2024", una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborada por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona. El conjunto de las comunidades autónomas cerró 2024 con un déficit del 0,1 % del PIB, "muy por debajo" del 0,92 % con el que acabaron en 2023. Todo ello sin tener en consideración el impacto de la dana de finales de octubre, cuyo coste fue asumido, "fundamentalmente, por la Hacienda central", detalla el informe.