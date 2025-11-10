Asturias devuelve hoy a la familia de Pedro Rico las obras incautadas en la Guerra Civil

El Principado formalizará hoy públicamente, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, la restitución a los herederos de Pedro Rico, alcalde de Madrid entre de 1931 y 1934 y en 1936, de los cuadros que la República le incautó para protegerlos durante la Guerra Civil y que, tras la contienda, pasaron a manos del Gobierno franquista, que nunca los devolvió. Al acto, a las 16.30 horas, asistirá el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.

El Principado reintegrará a los hijos de Pedro Rico, Paquita y Pedro, ya octogenarios, dos de los tres cuadros que acabaron en el Bellas Artes de Asturias, cuando era Museo Provincial de Oviedo. Son "Vendedor de periódicos", de José Jiménez Aranda, y "Buñolería" o "El merendero", de Ángel Lizcano. La tercera, "Majos y majas", de Eugenio Lucas, fue cedida en depósito y se desconoce su paradero.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Cultura devolvió a la familia siete cuadros, dos estaban aún en el Museo Nacional del Prado; el resto fueron localizados en los del Romanticismo, el Traje y el Bellas Artes de Valencia. Era la primera vez que el Ministerio de Cultura y El Prado devolvían a sus dueños obras requisadas en la Guerra Civil.