Asturias devuelve hoy a la familia de Pedro Rico las obras incautadas en la Guerra Civil
El Bellas Artes guardaba dos cuadros del alcalde republicano de Madrid
El Principado formalizará hoy públicamente, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, la restitución a los herederos de Pedro Rico, alcalde de Madrid entre de 1931 y 1934 y en 1936, de los cuadros que la República le incautó para protegerlos durante la Guerra Civil y que, tras la contienda, pasaron a manos del Gobierno franquista, que nunca los devolvió. Al acto, a las 16.30 horas, asistirá el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.
El Principado reintegrará a los hijos de Pedro Rico, Paquita y Pedro, ya octogenarios, dos de los tres cuadros que acabaron en el Bellas Artes de Asturias, cuando era Museo Provincial de Oviedo. Son "Vendedor de periódicos", de José Jiménez Aranda, y "Buñolería" o "El merendero", de Ángel Lizcano. La tercera, "Majos y majas", de Eugenio Lucas, fue cedida en depósito y se desconoce su paradero.
El pasado mes de mayo el Ministerio de Cultura devolvió a la familia siete cuadros, dos estaban aún en el Museo Nacional del Prado; el resto fueron localizados en los del Romanticismo, el Traje y el Bellas Artes de Valencia. Era la primera vez que el Ministerio de Cultura y El Prado devolvían a sus dueños obras requisadas en la Guerra Civil.
