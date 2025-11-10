Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias refuerza sus recursos contra la violencia de género: mayor inyección económica y dos nuevos pisos tutelados

El Gobierno regional aprueba destinar 1,3 millones a la red de casas de acogida, que atendió a 398 víctimas el año pasado

Una mujer sostiene una pancarta contra la violencia contra las mujeres en una manifestación. / LOC

Alicia García-Ovies

Oviedo

El Gobierno de Asturias reforzará los recursos contra la violencia machista. Los fondos destinados a la red de casas de acogida, gestionada por Cruz Roja, recibirán una inyección de 1,3 millones a través de los convenios que suscribirá con los ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Corvera, Gijón, Langreo, Oviedo y Valdés.

El Ejecutivo regional ha aprobado este lunes los fondos, que suponen un aumento de 190.000 euros respecto a 2024 y que se destinarán al sostenimiento del centro de atención integral Casa Malva y los pisos tutelados, que este mes se ampliarán con otras dos viviendas en Oviedo y Gijón.

398 usuarios en 2024

Este servicio supone un gran respaldo para las víctimas de violencia de género, como demuestran los datos. El número de mujeres y menores que hicieron uso de la red de casas de acogida el año pasado ascendió a 398, frente a los 236 de 2023.

Desde su entrada en funcionamiento, en 2002, han prestado servicio a 8.365 víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

Actualmente, la red está integrada por treinta apartamentos para emergencia de larga distancia, dos casas de acogida y veintidós pisos tutelados distribuidos por toda la región, que suman un total de 78 plazas.

Ofrece atención de emergencia y alojamiento, y proporciona el apoyo psicosocial para la recuperación personal y la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, que podrán ir acompañadas de sus hijos y de las personas a cargo que tuvieran.

Proyectos individualizados

Cada ingreso en la red implica un proyecto individualizado de intervención que abarca: recuperación personal, legal, formativo-laboral, social y de menores; mejorar la situación afectiva, apoyar a las víctimas en los trámites y gestiones legales, inserción laboral, participación social y cultural como parte del proceso de recuperación; proporcionar herramientas y competencias para la recuperación.

El objetivo es claro: la recuperación personal de las víctimas velando por que adquieran el desarrollo de competencias que les ayuden a construir su propio proyecto de vida autónoma.

El Gobierno de Asturias ha hecho de las políticas de igualdad y de la lucha contra la violencia machista una de las señas de su mandato. En la actualidad, está desarrollando una Estrategia para la Abolición de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual. También ha inaugurado la nueva sede del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales y ha impulsado programas para favorecer la educación en igualdad, como Coeducastur.

Asturias refuerza sus recursos contra la violencia de género: mayor inyección económica y dos nuevos pisos tutelados

