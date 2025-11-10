Atención asturianos: llega la borrasca "Claudia", de "gran impacto", que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región

Ya está aquí "Claudia", una nueva borrasca de "gran impacto" que dejará en Asturias (y en otros puntos de España) lluvias y rachas de viento muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el martes y el miércoles la alerta amarilla por vendaval, con rachas de más de 90 kilómetros por hora. En concreto, el aviso empezará a las 12 de la mañana y afectará a la Cordillera y los Picos de Europa. En toda la región soplará el viento con ganas, pero sin llegar a un estado de alerta.

Máximas de 24 grados

El viento será de nuevo de componente sur, como sucedió la semana pasada, cuando las autoridades pedían a la población extremar la precaución y cerrar ventanas y puertas. En el pasado temporal se registraron rachas de más de 160 kilómetros por hora y las temperaturas fueron extremdamente altas para la época del año, con más de 25 grados de madrugada en Cabo Busto. Esta semana, pese al viento y las precipitaciones, también habrá bochorno. Para mañana se esperan máximas de 20 grados y para el miércoles, de 22. El jueves, el calor será aún mayor, con los termómetros llegando a los 24 grados.

Según advierte la Aemet, la borrasca "Claudia" afectará al oeste peninsular con "fuertes rachas de viento, precipitaciones persistentes y temporal marítimo". Pero la peor cara de la borrasca la sufrirá Canarias, donde se esperan vientos y precipitaciones muy intensas.

Pronóstico de mañana

El pronóstico para mañana en el Principado es el siguiente: "Nuboso en la cordillera, especialmente en la divisoria, donde no se descartan precipitaciones débiles, brumas y bancos de niebla. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental y en la cordillera, que será poco acusado o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el tercio occidental, con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur acompañado de rachas fuertes generalizadas, muy fuertes en la Cordillera y en el suroeste".

El tiempo para el miércoles

Por su parte, el miércoles será "nuboso en la cordillera, con intervalos de nubes medias y altas en el resto, tendiendo a nuboso o cubierto al final". "Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos en el suroeste y en la segunda parte del día, sn descartarlos en la divisoria de la cordillera. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en aumento en el tercio oriental, con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur acompañado de rachas muy fuertes en la Cordillera y en el suroeste", indica la Aemet. La alerta por vientos finaliza a las 11 horas.

Así será el final de semana

El jueves continuará el mal tiempo y las lluvias, sin embargo, los termómetros subirán aún más, con máximas de 24 grados en el litoral occidental. El viernes ya descenderá algo el mercurio, mientras que los chubascos débiles persistirán.