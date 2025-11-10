La compra de vivienda por extranjeros se dispara en Asturias, que se sitúa a la cabeza nacional: perfil de los compradores y lo que buscan (y encuentran) en la región

La compra de vivienda libre por parte de extranjeros se ha disparado en Asturias. El Principado fue la comunidad donde más aumentaron este tipo de negocios, un 30 por ciento en el primer semestre, hasta alcanzar las 998 operaciones, según reseña el último informe del Consejo General del Notariado. Esto supone seis veces más que en el mismo periodo de 2016, primer dato de la estadística.

El documento revela que el Norte se ha convertido en el destino estrella para quienes ven en España una oportunidad de invertir o, simplemente, de tener una residencia de la que disfrutar. Tras Asturias, las comunidades que mayor crecimiento registraron son Castilla y León (25,9%) y Galicia (14,3%). Seguidas de Castilla-La Mancha (11,7%), Extremadura (10,6%), Aragón (10,4%) y La Rioja (9,9%). Por el contrario, descendieron en Islas Canarias (-7,7%), Islas Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) y Comunidad Valenciana (-3,6%).

Poniendo el foco en el perfil de compradores, en Asturias las nacionalidades con mayor peso entre extranjeros no residentes son la estadounidense, con un 15,3 por ciento del total, y la belga, con un 11,7; mientras que entre los residentes son la ucraniana, con un 12,9 por ciento, y la rusa, con un 6,8.

La agencia gijonesa La Playa ya analizaba hace un par de años a través de su blog que "más de la mitad de los compradores de vivienda en Asturias" comenzaban a venir de otras regiones, eran extranjeros o expatriados y que el perfil del comprador había cambiado. "Así como hace años eran extranjeros jubilados buscando un lugar para retirarse, ahora es gente más joven buscando un estilo de vida que pueden encontrar en Asturias", indicaban.

Entonces, las cifras del primer trimestre elevaban las operaciones de compra por parte de extranjeros a las 660, mientras que ahora rozan el millar. "La práctica totalidad de los extranjeros que compran un inmueble en España optan por acudir al notario para realizar la compraventa en escritura pública ya que, aunque no es obligatoria salvo que se contrate un préstamo hipotecario, les aporta seguridad jurídica", explican en el Consejo del Notariado.

Las razones para que Asturias registre este crecimiento son muchas. El clima, los paisajes, la oportunidad de negocio en la que se ha convertido el turismo y, por supuesto, el precio. A pesar de que el metro cuadrado aumento en la región un cinco por ciento en el último año hasta situarse en 1.142 euros, la cifra sigue muy lejos de los 2.417 euros que alcanza la media estatal o de las comunidades que antaño resultaban mucho más atractivas, como Baleares, donde el metro cuadrado se vende a 4.896 euros. Aunque el precio asturiano sí está por encima de Castilla y León y Galicia, las otras dos comunidades donde más aumentaron este tipo de acuerdos en el primer semestre.

Repunte general del 2%

Sin tener en cuenta la nacionalidad de los clientes, el crecimiento en la compraventa de vivienda en Asturias aumentó de forma general un 2 por ciento, según los datos de agosto, con un total de 1.147 operaciones. Pero al contrario de lo que pasa con la población extranjera, que sí que paga más por adquirir una residencia en Asturias, si se cogen las cifras globales los precios disminuyeron más de un 3 por ciento. El Principado es la única comunidad donde se dio esta situación junto a Castilla-La Mancha, donde bajaron más de un 12 por ciento.

Donde Asturias vuelve a situarse en la cima es en la a superficie media de las viviendas. Los pisos y casas que se compran y venden en la región son un 15 por ciento más grandes respecto al mismo periodo del año pasado. Y para adquirirlos muchas fueron las personas que optaron por un préstamo hipotecario, en concreto, un 12, 7 por ciento más.