Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así detecta la Universidad de Oviedo si el bogavante que te sirven es realmente del Cantábrico

La investigación busca desarrollar métodos visuales para identificar fraudes y errores de etiquetado en especies marinas comercializadas

El grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo

El grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Parlamento Europeo ha señalando a los productos del mar como la segunda categoría alimentaria con mayor riesgo de fraude, una situación impulsada por la globalización de las cadenas de suministro y la complejidad creciente de los sistemas de distribución. Con el objetivo de combatir estas prácticas, la Universidad de Oviedo lidera el protecto de investigación "EyeFishTrack", que desarrolla metodologías de detección rápida y visual para identificar posibles trampas en la comercialización de invertebrados marinos de alto valor, como el bogavante.

Las primeras pruebas se han llevado a cabo en el restaurante El Cortijo, de Salinas, en colaboración con el chef Emilio Joaquín Rodríguez Pacheco, su equipo y la fotógrafa Sara Castaño. Mediante la aplicación de una Metodología de Amplificación Isotérmica Medida por Bucles (LAMP), los investigadoreshan conseguido que, tras extraer el ADN del tejido, los tubos cambien a color azul cuando se trata de bogavante del Cantábrico, mientras que no presentan cambios si la muestra pertenece a la especie americana.

El objetivo es detectar de forma sencilla y rápica la sustitución de especies, un fraude que puede pasar desapercibido incluso en productos ya cocinados o procesados. En este proyecto participan el área de Genérica del Departamento de Biología Funcional, el área de Química Analítica del Departamento de Química Física y Analítica y el área de Dedáctica de las Ciencias Experimentales del Departamente de Ciencias de la Educación.

EyeFish Track busca desarrollar métodos visuales para identificar fraudes y errores de etiquetado en especies marinas comercializadas en lonja, rulas, comercios y restaurantes. Entre las principales especies objeto de estudio figuran bogavantes, navajas, pulpos y zamburiñas, pilares de la identidad gastronómica y cultural del norte de España.

El equipo investigador advierte de que, en muchas ocasiones, el producto que llega al plato del consumidor no coincide con lo declarado en la etiqueta o el menú, con consecuencias que van más allá del engaño económico: afectan a la conservación de las especies, la salud pública y la confianza ética del consumidor.

“Precisamente por eso es prioritario desarrollar técnicas que permitan identificar los productos incluso cuando están cocinados o procesados, sin depender de la observación experta. Aquí la genética juega un papel esencial: el análisis del ADN permite reconocer las especies con total fiabilidad”, explican Yaisel Borrell Pich, catedrático de Genética e investigador principal del proyecto, y María Celenza, investigadora predoctoral integrante del mismo.

Esta investigación demuestra cómo la ciencia y la genética pueden ser aliadas fundamentales en la protección de las especies marinas, al tiempo que preservan la tradición gastronómica y garantizan la ética y la seguridad alimentaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  3. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  4. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  5. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  6. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  7. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  8. El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar

Así detecta la Universidad de Oviedo si el bogavante que te sirven es realmente del Cantábrico

La Ópera de Oviedo no cesa de crecer: la nueva generación de la compañía "La Federica" debuta el 15 de noviembre con la versión infantil de "La flauta mágica"

La Ópera de Oviedo no cesa de crecer: la nueva generación de la compañía "La Federica" debuta el 15 de noviembre con la versión infantil de "La flauta mágica"

Estas navidades, convierte tu melena en el centro de todas las miradas de la mano de los mejores estilistas de Avilés

Estas navidades, convierte tu melena en el centro de todas las miradas de la mano de los mejores estilistas de Avilés

La penúltima muerte de la tonada: con un público menguante y atrapada en el mismo repertorio, la canción popular de Asturias necesita una renovación

Tomé acuerda con PSOE e IU aumentar impuestos a los especuladores con la vivienda y desiste de elevar el IRPF a las grandes rentas

Tomé acuerda con PSOE e IU aumentar impuestos a los especuladores con la vivienda y desiste de elevar el IRPF a las grandes rentas

Gran operación policial contra un grupo criminal que estafó 300.000 euros en dieciocho provincias (una de ellas Asturias)

Gran operación policial contra un grupo criminal que estafó 300.000 euros en dieciocho provincias (una de ellas Asturias)

La invasión (pacífica) de las enfermeras de Castilla y León en las oposiciones sanitarias en Gijón: "En Asturias es más fácil porque los fallos en el examen no restan"

Poblado minero de Bustiello: urbanismo paternalista minero

Poblado minero de Bustiello: urbanismo paternalista minero
Tracking Pixel Contents