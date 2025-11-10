Gran operación policial contra un grupo criminal que estafó 300.000 euros en dieciocho provincias (una de ellas Asturias)

Diez personas han sido detenidas, y otras seis están siendo investigadas, en el marco de la operación “Vencal”, ejecutada por la Guardia Civil para acabar con una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor presentando justificantes bancarios falsos.

Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas, entre ellas Asturias.

La investigación se inició a raíz de una investigación a una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite. Estando sobre la pista, los agentes recibieron información sobre una actuación similar, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio.

Pronto comprobaron que en ambos casos habían utilizado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso y que sus autores residían en la provincia de Bizkaia. Además, constataron que este tipo de estafas se estaban cometiendo en distintos puntos de la península.

Tarjetas prepago de terceras personas

Los detenidos, según relata la Guardia Civil, contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar con carácter urgente distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recoger lo antes posible. Para los pedidos utilizaban tarjetas prepago a nombre de terceras personas.

“Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados, como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada”, añaden.

Tras recoger el género, y antes de que los vendedores pudieran comprobar que el ingreso se había producido, cortaban todo tipo de comunicación para que no les pudieran reclamar.

Estafas consecutivas

Las estafas las realizaban de forma consecutiva, organizando varias recogidas en distintas provincias en el mismo viaje. Para ello, utilizaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transportistas, a los que también estafaban, puesto que los contrataban por una cuantía en torno a 500 o 600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no les acaban de pagar el resto.

Otros, sin embargo, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava, aunque los golpes se produjeron en dieciocho provincias españolas. En Asturias realizaron dos estafas, al igual que en Castellón, Teruel, Granada y Valencia.

Donde más golpes ejecutaron fue en Barcelona, con nueve. También los hubo en Badajoz, Málaga, La Rioja, Álava, Albacete, Alicante, Ávila, León, Navarra, Palencia, Sevilla y Zamora.

De aceite a perros

Entre los productos adquiridos la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También llegaron a hacerse con patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras unidades de diferentes Comandancias de la Guardia Civil.