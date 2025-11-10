Iñaki Pradera releva a Luis Taboada como director de Unicaja en el Norte
"Inicio esta etapa con muchísimas ganas", asegura el exdirectivo del Banco Sabadell
Iñaki Pradera ha sustituido a Luis Manuel Taboada como director territorial para el Norte de Unicaja, después de haber trabajado durante los últimos veinte años para el Banco Sabadell. "Sólo puedo estar agradecido por la formación humana y profesional que he recibido, especialmente estos últimos nueve años en Asturias. Pero ha pasado un tren, un reto que no puedo dejar pasar. Un proyecto motivador e ilusionante", ha escrito el directivo en su perfil digital.
Pradera, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, dedica amables palabras para la que ha sido su empresa hasta ahora. "Me voy de un gran banco que cuida de sus accionistas, clientes y empleados". Y asegura que inicia esta etapa "con muchísimas ganas". "Llego a una nueva casa que comparte los valores de excelencia, confianza y responsabilidad", subraya. "Gracias a Banco Sabadell y a todo su equipazo por estos maravillosos años", remata.
Larga trayectoria
Tras acabar sus estudios, Pradera trabajó durante nueve meses en la sociedad de valores Eurodeal, antes de entrar a formar parte de la plantilla de Banesto y, posteriormente, de Caja Mediterráneo. Al grupo Sabadell llegó en 2012 y, a lo largo de estos años, ocupó diversos cargos. Fue director comercial de zona en La Coruña, director de Transformación Territorial y de Desarrollo Comercial Territorial en Oviedo y director de Distribución de Red Comercial DT Noroeste. Los últimos tres años ejerció como director de Segmento de Empresas Territorial. Sustituye en el cargo a Taboada, quien ocupó el puesto como director del Norte de Unicaja durante los últimos cuatro años.
