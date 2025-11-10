María Neira, exdirectora de Medio Ambiente de la OMS, Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "La contaminación provoca 13 millones de muertes cada año"

La médica María Purificación Neira González es la ganadora de la tercera edición del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la categoría de Trayectoria, fallado el pasado martes. A lo largo de dos décadas, la doctora Neira ha sido directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde este cargo, ha desempeñado un papel crucial en la estrategia global de la OMS sobre los determinantes ambientales de la salud; asimismo, ha coordinado multitud de programas internacionales de esta temática. Junto al especialista en otorrino Fernando López Álvarez, distinguido en la categoría de Proyección, recibirá su galardón en una ceremonia que tendrá lugar en el Club LA NUEVA ESPAÑA el próximo 19 de diciembre.

La médica María Purificación Neira González (La Felguera, Langreo, 1962) es la ganadora de la tercera edición del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la categoría de Trayectoria, fallado el pasado martes. A lo largo de dos décadas (2005-2025), la doctora Neira ha sido directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Para alguien que ama la salud pública como yo la amo, nada te puede dar más satisfacción que estar dentro de la maquinaria global en la que se promueve la salud pública y se impulsan legislaciones, en la que se convence y se evalúa, y en la que se definen la ciencia y la evidencia científica que va a permitirnos avanzar", explicó ayer la doctora Neira a este periódico.

Labor de impacto. Desde su atalaya en la OMS, en Ginebra (Suiza), la médica langreana ha desempeñado un papel descollante en la estrategia global de la OMS sobre los determinantes ambientales de la salud; ha coordinado programas internacionales sobre contaminación del aire, cambio climático, agua y saneamiento, y seguridad química; y ha representado a la OMS en foros internacionales como COP, ONU Medio Ambiente y G7. El impacto de esta tarea es apabullante, tanto cualitativa como cuantitativamente: "Un tercio de la morbimortalidad anual mundial se podría prevenir si trabajáramos sobre los factores de riesgo ambientales. Eso significaría que más de 13 millones de muertes podrían evitarse si suprimiéramos esa exposición a factores de riesgo ambientales", argumenta.

De la doctora María Neira, el jurado –presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)– subrayó en el acta "su sobresaliente y sostenido desarrollo profesional, desempeñando con brillantez altas responsabilidades internacionales, especialmente en el ámbito del Medio Ambiente y la Salud Pública".

"Recibo este premio con una gran intensidad emocional. Asturias es mi tierra. He dado vueltas por el mundo, pero sigo siendo muy asturiana", enfatiza.

Balance. Su valoración de estos veinte últimos años en una organización tan compleja como la OMS es positivo. "No sé si he cosechado muchos logros, pero desde luego he puesto toda mi capacidad profesional, toda mi capacidad de persuasión, toda mi capacidad de generar ciencia a través de todas las redes a las que podíamos acceder para obtenerla, para no perder ninguna ocasión de avanzar en cualquier política nacional", señala la doctora Neira. En su haber figuran multitud de documentos, de conversaciones personales o en pequeños grupos y de reuniones internacionales al más alto nivel "para convencer a los gobiernos de la necesidad de destinar mayores inversiones a la protección de la salud; para demostrar que las intervenciones que poníamos en marcha tenían un beneficio sanitario importante".

Si se le insiste en que singularice un resultado existoso, reflexiona: "Creo que hay uno muy concreto: la negociación para que hubiera una financiación totalmente gratuita de los medicamentos necesarios para llegar algún día a la erradicación de la lepra".

María Neira González es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo y especialista en Endocrinología por la Universidad Pierre et Marie Curie (París). Entre 2002 y 2005 presidió la Agencia Española de Seguridad Alimentaria de España. Desde este cargo, implementó políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición, y promovió la creación de redes europeas de cooperación en seguridad alimentaria.

Profesora. Pese a haberse jubilado de la OMS el pasado verano, en su diccionario no cabe la palabra inactividad. Actualmente, es profesora asistente en varias universidades, miembro del Consejo Directivo de "Lancet Countdown Climate Change and Health", comisionada de "Out common Air" y consultora de "Clean Air Fund", entre otras responsabilidades. Y con la vista puesta en el futuro, afirma: "Quiero seguir dedicando mucho tiempo a la calidad del aire, a la salud ambiental, al cambio climático… Son desafíos fundamentales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y quisiera combinarlo con una actividad a nivel global de comunicación y de ciencia".

De su paso por la Facultad de Medicina de Oviedo guarda abundantes recuerdos: "Veo a algunos compañeros de vez en cuando y nos acordamos de cómo eran aquellas aulas repletas de gente el primer año. Recuerdo también que se fumaba en las aulas, algo afortunadamente impensable hoy. Estudiábamos bastante, pero es increíble que el tiempo nos daba también para otras cosas. Desde luego, para mí fueron años muy intensos, muy ricos y muy positivos".