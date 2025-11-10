Masaveu planea levantar un rascacielos en Miami para reforzar su presencia en EE UU

Masaveu, el mayor grupo empresarial de capital asturiano, lleva al menos tres años trabajando en una nueva operación inmobiliaria en Miami con la que podría coronar el multimillonario despliegue inversor realizado durante la última década en bienes raíces de EE UU, donde tiene propiedades (entre ellas, seis edificios en zonas exclusivas de Washington, Dallas, Houston y la propia Miami) cuyo valor de mercado supera hoy probablemente los mil millones de euros.

Ese movimiento más reciente consiste en una sucesión de adquisiciones de suelo y derechos de edificación en una manzana de Brickell, distrito financiero de la metrópoli del estado de Florida, terrenos que, en palabras de la corporación que preside Fernando Masaveu, presentan "un alto potencial para un desarrollo futuro". Tanto como para levantar torres de 48 plantas de altura, dimensiones propias de lo que comúnmente se considera un rascacielos en arquitectura.

Las compras. El pasado octubre, Masaveu Real State US, filial norteamericana del grupo, cerró una de las etapas de ese proyecto con la adquisición de 2.471 metros cuadrados en la zona de West Brickell por 24 millones de dólares (20,74 millones de dólares al cambio actual). La compra, negociada durante un año, fue realizada a través de la sociedad Rodiles Key LLC, de la que es administrador Víctor Roza, director general corporativo de Masaveu.

Fiel a la discreción que ha caracterizado al grupo en sus 185 años de historia, la dirección no ha divulgado ninguna información sobre ese negocio ni en Asturias ni en EE UU. Pero han trascendido varios detalles a través de los despachos jurídicos que intervinieron en la transacción y también de la prensa especializada que realiza el seguimiento del pujante sector inmobiliario de Miami. El lote comprado por Masaveu pertenecía a la cadena de restaurantes Wendy’s, que posee un establecimiento en el terreno. Y las características urbanísticas del suelo son idénticas a las de otros solares contiguos adquiridos previamente por la familia asturiana: permite la edificación de hasta 150 unidades (viviendas) por acre (4.047 metros cuadrados) y edificios de hasta 150 pisos.

La reciente compra sigue a otras tres realizadas en el mismo entorno (Southwest Eigtth Street) desde 2022: dos propiedades por las que Masaveu, junto a otros socios minoritarios, pagó 14,7 millones de dólares (12,7 millones de euros) en ese año, y una tercera adquisición cerrada el pasado mes de abril por valor de 15,5 millones de dólares (13,4 millones de euros). Hubo una operación más en 2024: la compra de derechos de edificación en altura pertenecientes a otro propietario cercano, opción que permite la legislación de Miami (no la española) y que constata el propósito de Masaveu de aumentar la densidad de un futuro proyecto de construcción.

La capacidad. En resumen, la corporación ha invertido hasta ahora al menos 47 millones de euros para controlar casi una manzana del distrito de Brickell (cerca de 5.700 metros cuadrados de superficie) con potencial para construir el equivalente a más de 200 viviendas repartidas en al menos 48 plantas, lo que supondría un complejo de entre 150 y 200 metros de altura (dependiendo de su uso: sólo residencial o mixto con hotel, espacios comerciales, oficinas...). Es una altura que cuando menos superaría en 50 metros la de las icónicas torres KIO de Madrid.

"Masaveu está posicionada para construir uno de los próximos grandes desarrollos urbanísticos de Brickell", diagnóstica uno de los analistas que han comentado la operación del grupo asturiano en publicaciones de Miami. Por el momento, ha precisado también la prensa local, "no se han anunciado planes de reurbanización inmediata". Tampoco ha trascendido si Masaveu ha contratado ya los servicios de algún despacho de arquitectura. Entre los inquilinos que últimamente han fijado su sede en uno de los dos edificios que la compañía ya tiene en Brickell (los que forman el Brickell Key Center, con 34.000 metros cuadrados de superficie), está la filial estadounidense de Paninfarina, gigante italiano del diseño que, a través de su división arquitectónica, ha concebido rascacielos en Brasil, Argentina o Panamá.