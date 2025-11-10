Estas navidades, convierte tu melena en el centro de todas las miradas de la mano de los mejores estilistas de Avilés

Además de celebrar y compartir tiempo en familia, la Navidad es también la época perfecta para lucir nuestra mejor imagen. Ya sea por los eventos que suelen tener lugar en estas fechas o porque simplemente quieres darte un capricho y renovar tu estilo, lo cierto es que es el momento perfecto para atreverte con ese corte o color que llevas años queriendo probar.

Para ello, nada mejor que confiar el cuidado de tu pelo a expertos destacados en el sector del estilismo como Rial Peluqueros, La corte peluquería, o Peluquería Fusión 3. Centros de referencia que cuentan con las últimas tendencias dar un nuevo aire a tu melena.

Fusión 3 estilistas

Hace 10 años Vanessa Ovies, Yolanda García y Marta Campa decidieron unirse y abrir su propio salón tras 14 años en el sector de la peluquería. A día de hoy, cuentan con nuevo salón en la calle Cuba 14 y un equipo de 6 profesionales. Dedicadas a todo lo que abarca el mundo de la peluquería, el mundo del color es una de sus especialidades. Mechas tradicionales, balayage, babyligths o integración de canas, son algunas de las técnicas que trabajan.

Yoli García y Vanessa Ovies, responsable de Fusión 3 estilistas

Además, el salón trabaja como embajador en Avilés de "Keune" marca Holandesa, reconocida en la industria capilar por la calidad de sus productos. "Para dar un buen servicio es primordial tener un buen equipo, una buena formación y trabajar con primeras marcas", aseguran desde Fusión 3 estilistas.

Manuel Rial peluquerías

En Manuel Rial peluquerías los clientes pueden encontrar todo tipo de servicios de peluquería y estética. Sus profesionales están especializados en diagnóstico y tratamiento de todo tipo de problemas capilares, así como en los más innovadores tratamientos de restauración e hidratación del cabello.

Además, son pioneros en Asturias en micropigmentación y tratamientos de iluminación y rejuvenecimiento facial a través de tecnologías bioluminiscentes.

Manuel Rial, de Manuel Rial peluquerías

Con las navidades a la vuelta de la esquina, desde Manuel Rial peluquerías aseguran que los trabajos más solicitados por los clientes son las elaboraciones técnicas como mechas con coloración, tratamientos reparadores que enriquecen e iluminan el cabello para que luzca más brillante y sedoso y maquillajes y manicuras con acabados especiales.

Elide Estilistas

Convirtiendo las tendencias en estilos, adaptando la moda a la vida cotidiana y creando un cabello que se ajuste al estado de ánimo. Esta es la filosofía de trabajo de Elide Estilistas, un salón ubicado en Ramón del Valle Inclán, 4 en Corvera, Avilés.

En este centro que lleva ya 20 años de trayectoria, los clientes tienen desde estética a lo último en peluquería. Uñas de gel, semipermanentes, tratamientos de presoterapia y otros tratamientos faciales y corporales y depilación son algunos de los servicios del centro.

María Rodríguez, Avelino López y Ángeles Antomil, equipo de Elide Estilistas

En peluquería, las famosas mechas balayage o las californianas y los tintes y recogidos son también muy requeridos por las clientas.

Ángeles Antomil Blanco y María Dolores Rodríguez García son las responsables de este salón.

Agustín Hernández Atelier de peluquería

Una mujer elegante, clásica y con buen gusto, al estilo de la mujer parisina. Es la seña de identidad de Agustín Hernández atelier de peluquería. Un salón ubicado en la calle Pedro Menéndez, 8 y en el que sus profesionales trabajan con las mejores marcas del sector como L'Oréal y Kérastase.

Agustín Hernández, de Agustín Hernández atelier de peluquería

De cara a las fiestas navideñas, Agustín Hernández asegura que la tendencia de las babylights y las balayage siguen siendo una de las principales opciones de los clientes que buscan un toque diferente pero manteniendo la naturalidad y el equilibrio estético.

La Corte

Cuidar el cabello y apostar por un color vibrante y sano no está reñido, al menos en La Corte peluquería. En este centro situado en la calle Cabruñana 24, no venden un tinte; sus profesionales ofrecen un servicio de coloración que es, en esencia, un tratamiento personalizado. Al eliminar el amoniaco y utilizar fórmulas ricas en ingredientes naturales y veganos, garantizan que cada servicio de color dejará un cabello más fuerte, brillante y visiblemente más sano que antes de entrar.

Pablo Muñoz, de La corte peluquería

El secreto está en su filosofía de trabajo: "Conseguir un color espectacular no debe comprometer la salud ni la belleza natural de tu melena", indican desde la peluquería. Un saber hacer que siguen tanto en coberturas totales como en reflejos temporales. En el caso de la coloración permanente, la crema que utilizan está libre de químicos irritantes como el amoniaco. En su lugar, contiene keratina, aceite de argán y proteínas de seda, lo que deja el cabello fuerte, sano y con un color brillante y duradero. La coloración demipermanente es otra de las técnicas utilizadas en La Corte. Se trata de un tratamiento colorante de pH ácido en aceite sin amoniaco, enriquecido con Extracto de Higo de India y un Amino Complex. Su principal ventaja es que el pH ácido sella la cutícula y no modifica la estructura del cabello. El resultado es un pelo luminoso y fuerte. Si lo que buscas es nutrición y suavidad, tu opción es la coloración semipermanente acondicionadora. Refrescas el tono, iluminas o disimulas las primeras canas sin efecto raíz. Por último, otro de los tratamientos estrella de esta peluquería es la coloración directa vegana. Este sistema no lleva oxidantes y se adhiere directamente a la superficie del cabello, dejando un color radiante y un pelo hidratado y con la cutícula sellada.