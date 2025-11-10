El pacto fiscal de la izquierda allana el camino al acuerdo presupuestario

Los partidos que sustentan el Gobierno asturiano, PSOE e IU-Convocatoria allanan el camino hacia una probable alianza de la izquierda que permita sacar adelante las cuentas del Principado en 2026, tras sellar con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé un acuerdo para la aprobación parlamentaria de la ley tributaria.

Covadonga Tomé anunció ayer por la mañana los términos del acuerdo, que consideró «satisfactorio», si bien ha dejado por el camino su reclamación de una subida del IRPF para las rentas altas. El PSOE dejó claro desde el inicio de las conversaciones que no se movería un ápice del proyecto de ley aprobado por el Gobierno, que concentra en las rentas inferiores a 35.000 euros la rebaja tributaria y aplica dos subidas de tipo: una en el tramo medio (para compensar la bajada en los tramos anteriores) y otra en el más alto, aplicable a las rentas superiores a los 175.000 euros.

A cambio, Tomé ha logrado dos incrementos impositivos vinculados a la vivienda. El primero eleva al 20 % el gravamen en la compra de vivienda para quienes ya posean más de diez inmuebles residenciales —o cinco en zonas tensionadas—. La propuesta inicial del Gobierno contemplaba una subida hasta el 15 %.

El segundo aumento se aplicará en el impuesto de transmisiones patrimoniales a quienes adquieran un edificio completo y destinen más del 25 % de este a usos turísticos en un plazo de cuatro años tras la adquisición. Estos matices se han incorporado al acuerdo sobre la propuesta presentada por Tomé, quien los considera «positivos» y capaces de ofrecer mayor «seguridad jurídica».

Lo cierto es que en Asturias no existe una cuantificación fiable de cuántos grandes tenedores de vivienda hay en el Principado ni de cuántos casos de adquisición de inmuebles para fines turísticos se registran. Tomé destacó que, según el INE, tres de cada diez viviendas que se compran en España no necesitan hipoteca: «No son los jóvenes ni las familias quienes compran esas viviendas, sino los fondos buitre y las grandes empresas que buscan seguir especulando», afirmó. También se conoce el dato de que en Asturias existen 9.100 inmuebles registrados con alguna modalidad turística. Tomé recalcó que el objetivo de esta modificación tributaria no es «recaudatorio», sino «disuasorio».

La diputada, principal aliada del Gobierno para lograr la mayoría parlamentaria que garantice las cuentas, afirmó que ahora iniciará la negociación del Presupuesto. Esta semana completará sus propuestas y las trasladará al Ejecutivo, que probablemente convoque otra ronda de reuniones —en principio solo con Tomé y Foro— la próxima semana. En todo caso, la parlamentaria recalcó que son «excluyentes» sus prioridades presupuestarias y las de Foro Asturias.

Rechazo de Foro

La primera reacción al acuerdo llegó precisamente de Adrián Pumares, quien subrayó que «los 23 diputados que sustentan al Gobierno desisten de poner en marcha medidas que de verdad permitan a los asturianos tener una vivienda y recurren a lo único que saben hacer: subir impuestos».

Por parte de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas consideró una «magnífica noticia» el acuerdo y destacó la voluntad de «ser útiles» para los asturianos. Insistió además en que la fórmula de negociación a tres bandas debería aplicarse también en las conversaciones para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para la aprobación del Presupuesto.

El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, afirmó por su parte que el Principado «comparte la visión de utilizar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar la especulación», al tiempo que afeó al PP que se haya descolgado ya del diálogo presupuestario.