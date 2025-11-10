Queipo contrapone la "subida fiscal" de Barbón a la promesa de "la mayor rebaja de impuestos de la democracia" si él gobierna

El líder del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha anunciado este lunes ante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP asturiano la “mayor rebaja fiscal de la historia democrática” del Principado si su partido alcanza el Gobierno en 2027. En su intervención, ha cargado con dureza contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha acusado de “eludir su obligación legal y moral” ante las presuntas irregularidades vinculadas al caso Ábalos, y de dirigir “el peor Gobierno de la historia” de Asturias.

Queipo ha enmarcado su intervención en el contexto de la negociación de los Presupuestos Generales del Principado, que, según dijo, “vuelven a llegar tarde”. El dirigente popular ha criticado que Barbón “incumpla el Estatuto de Autonomía al presentarlos fuera de plazo”, del mismo modo que “Pedro Sánchez incumple la Constitución al negarse a presentar los presupuestos del Estado”.

El presidente del PP asturiano ha explicado que su grupo se negó a negociar las cuentas autonómicas mientras el Ejecutivo mantenga la subida del tipo del IRPF para rentas superiores a 33.000 euros en el marco de la reforma de la ley tributaria. “Barbón tuvo que elegir entre bajar impuestos y negociar con nosotros o subirlos para pactar con Covadonga Tomé”, ha afirmado, en referencia a la diputada de Somos Asturies. “Eligió lo segundo”, ha añadido tras el acuerdo alcanzado con la diputada del grupo mixto, acusando al socialista de “entregarse a sus socios radicales al más puro estilo sanchista”.

“Este no es el camino que necesita Asturias”, ha insistido. Frente a ello, ha anunciado una “reforma integral” de cinco impuestos que, aseguró, “cambiará por completo la realidad fiscal del Principado”.

La propuesta popular incluye la reducción del IRPF incorporando el efecto de la inflación, la supresión del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la rebaja del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la supresión del recargo sobre el de Actividades Económicas. “Pasaremos de ser la comunidad con mayor presión fiscal del norte de España a tener la mejor fiscalidad del noroeste”, ha prometido.

Queipo ha defendido que “bajar impuestos no es un eslogan, sino que es oxígeno para familias, jóvenes y autónomos, es que el salario llegue a fin de mes y las empresas a final de año”.

Problemas en Les Escuelines

El líder popular ha aprovechado su intervención para cuestionar la gestión del Ejecutivo autonómico en materia educativa y social. “El desprecio de este Gobierno por nuestra educación es mayúsculo”, afirmó, aludiendo al funcionamiento de Les Escuelines (escuelas de 0 a 3 años), con “aulas sin recursos, nóminas mal tramitadas y personal abandonado”.

También ha criticado “la continua pérdida de autónomos, las listas de espera sociosanitarias interminables, el precio de la vivienda en ascenso y el abandono del campo asturiano”, así como los “retrasos en infraestructuras fundamentales” para la región. “Esta es la realidad de cómo gestiona sus presupuestos el peor Gobierno de nuestra historia”, ha resumido.

Explicaciones sobre presunta corrupción

En su discurso, Queipo también se ha referido a la corrupción, vinculándola al caso que afecta al exministro José Luis Ábalos. Ha recordado que, tras la comparecencia en el Senado de la exmilitante socialista Claudia Montes (conocida como "Miss Asturias" por haber obtenido ese título para mayores de 30 años en 2017), “comenzaron los nervios y las mentiras en la FSA”. Según ha dicho, Barbón “pasó del ‘no la conozco’ al ‘no éramos amigos’” y “hizo mentir a su gabinete respecto al correo” que ella le había enviado.

“Barbón fue una de las primeras personas que pudo conocer detalles de la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Cerdán”, ha aseverado el líder del PP, quien cree que "como había elecciones, evadió su responsabilidad legal y moral y no lo puso en conocimiento de la Fiscalía". “No puede seguir en el Gobierno quien no protege a Asturias, sino a sí mismo y a su partido”, ha insistido para pedir “valentía” al jefe del Ejecutivo autonómico para dar explicaciones, porque “los asturianos llevan demasiado tiempo esperándolas”.

Queipo ha concluido con un mensaje a los dirigentes y militantes del PP asturiano: “La cuenta atrás sigue adelante y el Partido Socialista está nervioso porque su tiempo se acaba”. Y con un tono que ha sonado a advertencia ha señalado que los socialistas "temen lo que pueda salir si pierden el poder y harán lo que sea para mantenerse, así que estad preparados para cualquier cosa". Ha reclamado “un esfuerzo extra de escucha, de contacto con los vecinos y de propuestas para cambiar Asturias”, un objetivo para el que "cada vez queda menos".