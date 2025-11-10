El talento asturiano busca su retorno: Compromiso Asturias XXI presenta el II Barómetro sobre necesidades empresariales

"Hay que generar la necesidad de que los asturianos vuelvan". Ese es el objetivo que marcó está mañana José Canseco, socio colaborador de Compromiso Asturias XXI al presentar el "Barómetro 2025", un informe que muestra las oportunidades de atraer talento al Principado.

Las conclusiones se sacaron a partir de encuestas en las que participaron 45 empresas con el objetivo de analizar y comprender las dificultades y oportunidades que encaran las compañías asturianas. "Mediante este estudio identificamos las principales barreras y desafíos que limitan la atracción de talento a la región", explicó Canseco.

El talento se ha convertido en uno de los grandes desafíos del tejido empresarial asturiano. Así lo refleja este II Barómetro de Necesidades de Talento de las Empresas Asturianas. Durante el acto, celebrado esta mañana, la directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal, subrayó que el objetivo del estudio es “poner datos reales sobre la mesa” para comprender mejor las dificultades de las empresas a la hora de captar y retener profesionales, así como facilitar el retorno de talento a través de políticas públicas y estrategias compartidas entre el sector privado y las administraciones.

“Queremos que las personas que deseen volver a Asturias conozcan la realidad del mercado laboral y que las empresas comprendan sus propias necesidades”, señaló. “Solo así se pueden diseñar políticas eficaces basadas en datos y empatía mutua”.

45 empresas participantes

Esta segunda edición del barómetro ha contado con el apoyo de varias entidades colaboradoras, entre ellas Caja Rural de Asturias, Telecable y el Grupo PFS. El análisis ha sido dirigido por el experto José Canseco, miembro de Compromiso Asturias XXI.

Durante la presentación, representantes de las tres compañías coincidieron en destacar la importancia de colocar a las personas en el centro de las organizaciones. Tamara Campa, directora de Gestión de Personas de Caja Rural de Asturias, defendió la necesidad de crear entornos que inspiren y desarrollen a los empleados: “El talento no se retiene, se cuida, se acompaña y se escucha. Asturias tiene una ventaja competitiva clara: la calidad humana de su gente”.

Por su parte, Juan Acuña, director territorial de Telecable, reflexionó sobre el concepto mismo de talento: “A veces lo tratamos como algo elitista. No se trata de traer a los ‘Messis’ del mercado, sino de atraer y mantener a buenos profesionales comprometidos con su tierra”. Acuña subrayó también la importancia de mejorar la conectividad y los incentivos institucionales para facilitar el regreso de los asturianos que hoy desarrollan su carrera fuera.

Roberto Fernández, presidente del Grupo PFS, hizo hincapié en que la gestión de personas debe convertirse en una prioridad estratégica para las empresas: “Antes bastaba con poner un anuncio en prensa y esperar candidatos; hoy la competencia es global. Tenemos que asumir que la gestión del talento es el nuevo eje del negocio”.

El experto José Canseco, encargado de presentar los resultados, destacó la relevancia de basar las decisiones en datos concretos y en la colaboración entre los distintos agentes económicos y sociales. “Asturias cuenta con un enorme potencial humano y un entorno de vida privilegiado. El reto está en transformar esas fortalezas en oportunidades reales para que nuestros jóvenes y profesionales elijan quedarse, desarrollarse y construir su futuro aquí”, aseguró.