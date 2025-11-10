Tomé acuerda con PSOE e IU aumentar impuestos a los especuladores con la vivienda y desiste de elevar el IRPF a las grandes rentas

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha anunciado el acuerdo con PSOE e IU para enmendar la reforma de la ley de impuestos cedidos y del IRPF que se tramita en la Junta. El pacto incluye la aceptación de dos enmiendas relativas a la regulación de la vivienda y a la lucha contra la especulación. Decae la propuesta de Tomé de elevar el tipo impositivo a las rentas más altas.

“Nos costó varios días conseguir que se sentaran con nosotras, pero el acuerdo final es muy satisfactorio”, ha afirmado la diputada. Tomé ha asegurado que no abandona la idea de que es necesario un sistema tributario "más progresivo en Asturias", pero da por cerrado el capítulo del debate sobre la reforma de impuestos en discusión parlamentaria. Se despeja así el camino para que el Gobierno y la parlamentaria aproximen posturas de cara a la aprobación del presupuesto de 2026.

Tomé ha explicado que su grupo había presentado tres enmiendas al texto del Gobierno: una sobre los tramos del IRPF y dos vinculadas a la vivienda. La primera de ellas, centrada en la progresividad del impuesto sobre la renta, proponía crear dos nuevos tramos y aumentar el gravamen para los ingresos superiores a 175.000 euros anuales. La alternativa ofrecida por la diputada, mantener los tramos actuales pero subir el tipo máximo, no fue aceptada por el PSOE, que dejó claro que no se movería del planteamiento aprobado por el Gobierno.

“Fue la enmienda en la que no conseguimos avanzar; aun así, seguiremos insistiendo en una fiscalidad más progresiva y más progresista para Asturias”, ha reconocido Tomé.

Protección del uso residencial

Donde sí ha tenido éxito la diputada es en la incorporación de dos medidas tributarias "que no tienen afán recaudatorio, sino disuasorio". Se trata de incrementos en la tributación para los grandes tenedores de vivienda y para quienes adquieran edificios completos para dedicarlos a fines turísticos. A estas dos iniciativas se han incorporado mejoras de redacción "que dan más garantía jurídica y que nos parecen adecuadas".

Así, en la adquisición de edificios se gravaría "cualquier uso turístico", con independencia de las distintas categorías admitidas en Asturias. También se establece que bastará con que el 25% del inmueble se destine a esos fines y que el cambio de uso se realice en un margen de cuatro años. Con ello, se pretende “cerrar posibles vías de evasión y garantizar mayor seguridad jurídica”, señaló la diputada.

El seguimiento durante cuatro años de la finalidad de uso en las adquisiciones de edificios completos hará que el gravamen del 20% en el impuesto de transmisiones se aplique si en algún momento, en ese plazo, el 25% o más de las viviendas del edificio se destina a fines turísticos, sea cual sea la modalidad.

“El éxito de este impuesto no es que se recaude, sino que no haya que recaudar nada”, ha subrayado Tomé. “Si genera ingresos, será porque la especulación ya ha llegado a Asturias”, ha añadido.

Sin datos, pero el objetivo es anticiparse

Tomé ha enmarcado estas propuestas en un contexto de aumento de la inversión especulativa en vivienda. De hecho, se ha apoyado un dato reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual el 30% de las compraventas de vivienda en España se realiza sin hipoteca, un indicador de la entrada masiva de fondos de inversión y grandes tenedores en el mercado.

“No son los jóvenes ni las familias quienes compran esas viviendas”, ha advertido. “Son los fondos buitre y las grandes empresas que buscan seguir especulando con la vivienda”.

En Asturias no existe una estimación clara de cuántos casos sujetos a esta nueva tributación se producen. La diputada ha recordado que su grupo ya había reclamado en anteriores negociaciones presupuestarias un estudio pormenorizado sobre la vivienda vacía en Asturias, una petición que sigue sin materializarse. “No tenemos un mapa realista de la situación”, ha lamentado, aunque defendió la necesidad de anticiparse a los problemas y “evitar llegar a escenarios como los de Madrid, Málaga o Barcelona”.

Vía libre para la negociación presupuestaria

Con la reforma fiscal cerrada, el Grupo Mixto iniciará ahora la ronda de conversaciones sobre los presupuestos autonómicos para 2026. Según ha explicado Tomé, las propuestas de su grupo “están prácticamente finalizadas” y se enviarán al Gobierno “a lo largo de esta semana”. “Son conversaciones diferentes”, ha aclarado. Las líneas prioritarias de su formación volverán a centrarse en vivienda, sanidad, educación y cuidados, ámbitos en los que confía en lograr avances.

“Las propuestas de Foro y las nuestras son incompatibles”

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno sume a Foro Asturias a la negociación de las cuentas, Tomé fue tajante: “Foro y nosotras somos escasamente compatibles en materia presupuestaria. Foro se descartó a sí mismo hace tiempo cuando firmó un compromiso de legislatura con el Partido Popular. No creo que nadie se engañe a estas alturas”.