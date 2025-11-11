Asturias repara una deuda histórica con la familia de Pedro Rico: "Supone un desagravio a la memoria de nuestro abuelo"

Emoción contenida, justicia histórica, gratitud desbordante. El Museo de Bellas Artes de Asturias enmarcó ayer un acto de reparación al formalizar el Principado la restitución a los herederos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, de dos cuadros que le fueron incautados en 1936 "para su protección" y que, tras la contienda, quedaron en manos del régimen franquista. Nunca los devolvió y acabaron en el Bellas Artes, cuando era Museo Provincial de Oviedo. Ahora, 87 años después, los nietos de Rico, Paquita y Pedro, pudieron contemplar en primera fila "Vendedor de periódicos", de José Jiménez Aranda, y "El merendero", de Ángel Lizcano. Arte que escapa del lienzo.

El acto, solemne y conmovedor, contó con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y de representantes institucionales, técnicos del Museo, y descendientes del alcalde, emocionados visiblemente. Y más con la música del cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con la que se abrió y se cerró el acto.

Vanessa Gutiérrez dio la primera pincelada: "Este acto simboliza un momento de justicia, de memoria y de reparación histórica. La restitución de estas obras nos ayuda a recordar, dignificar y mantener viva no solo su memoria, sino también la nuestra".

Paquita, nieta de Pedro Rico, impregnó la sala de humanidad para agradecer en nombre de la familia la restitución, al tiempo que recordó que "nuestro abuelo, Pedro Rico López. Fue el primer alcalde republicano de Madrid desde la proclamación de la Segunda República en abril de 1931 hasta 1936. Aficionado al arte, reunió una colección de obras preferentemente pictóricas de autores españoles del siglo XIX. Sus ideas y su compromiso político le obligaron a abandonar su querido Madrid y marchar al exilio". "Sus obras", añadió, "fueron retiradas de su domicilio por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico en 1938 para su supuesta protección. Al igual que su biblioteca, quedaron dispersas tras la guerra, repartidas por distintos museos nacionales en condición de depósito. Gracias al magnífico estudio del profesor Arturo Colorado y sus colaboradores se han podido localizar muchas de ellas".

"Los herederos de Pedro Rico conseguimos hoy que estas obras retornen a sus legítimos propietarios. Recuperarlas supone un desagravio a la memoria de nuestro abuelo. Es un día muy importante para nuestra familia", afirmó.

El cierre correspondió al presidente Adrián Barbón, que habló en primer lugar de "un acto de justicia, ni más ni menos. Hacemos lo justo, y hay que insistir en ello. Como presidente me siento orgulloso de decirlo, orgulloso del trabajo del Museo de Bellas Artes, y agradecido por acompañarles en este momento de reparación. Hoy devolvemos dos cuadros a sus auténticos propietarios. Por eso hoy hablamos de justicia, pero también de memoria democrática".

Ambos cuadros pueden inspirar reflexiones en ese sentido: "‘El vendedor de periódicos’, nos invita a pensar en todas las noticias que ese muchacho podría haber anunciado desde el siglo XIX hasta hoy: la República, la guerra, la dictadura, la transición, la democracia. Las sociedades tienen el deber colectivo de recordar, aunque duela. No podemos enterrar las injusticias bajo el silencio. Debemos convivir con la verdad, porque solo así se defiende la democracia de quienes aún intentan atacarla. Queremos que Asturias se reconcilie con su memoria, y para ello necesitamos que salga a la luz".

"Ojalá algún día", aventuró Barbón, "podamos reunir toda la colección de arte del buen alcalde republicano de Madrid, porque sería una buena noticia para su familia, pero también para la sociedad. Sería la prueba de que la reparación avanza"