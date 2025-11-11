Asturias sigue aumentando población y pega un “estirón” en el último trimestre, mayor incluso que la media nacional

Mil asturianos más al mes. La población de Asturias continúa al alza gracias a la afluencia de inmigrantes y una leve reducción del decrecimiento vegetativo, según los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al tercer trimestre de 2025. Así, la cifra de residentes en el Principado se sitúa en 1.020.009 personas, elevando el último dato de 1.016.946 personas registrado en el segundo trimestre del año. A lo largo de 2025, la cifra de asturianos ha aumentado en 5.806 personas. De hecho, en Asturias residen 124.155 personas nacidas en el extranjero, que representan el 12% de los habitantes, frente a los 895.854 nacidos en España.

Este aumento incrementa el ritmo de crecimiento de habitantes en el Principado, una tendencia que comenzó justo cuando el Principado encaraba el riesgo cierto de bajar del millón de habitantes, en 2022.

Asturias ha logrado aumentar su población por encima de la media española en el tercer trimestre de este año, con un aumento del 0,30%, frente al 0,21% registrado en el conjunto de España. De hecho, Asturias es la sexta comunidad que más incrementa su cifra de residentes.

La Estadística Continua de Población, con datos provisionales a 1 de octubre de este año, fija la población de España en 49.442.844 habitantes, con un incremento en el trimestre de 105.488 nuevos residentes. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, española (que regresan del extranjero) y marroquíes.

Por comunidades, son la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla La Mancha las que experimentan el mayor aumento de población.

Con un España en máximos de toda la serie histórica, el país ha incrementado en un año en casi medio millón de habitantes sus datos demográficos. Ha sido de casi dos millones el aumento de población desde el 1 de enero de 2022.

Ese aumento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el país sufre un decrecimiento vegetativo. Son ya casi 10 millones los españoles nacidos en otro país, gracias en gran medida a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

El incremento de habitantes en España se ha producido en una proporción de casi tres a uno en la relación entre nacidos en el extranjero y quienes nacieron con nacionalidad española.

El fenómeno migratorio en este tercer trimestre del año también tiene rostro español, ya que según el INE regresaron a España 24.500 personas con nacionalidad española, mientras que emigraron al exterior 9.100