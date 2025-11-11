Esta es la comunidad de España que regala (hasta el 31 de diciembre) bonos de 75 euros para alquilar casas rurales que son de cuento y están rodeadas de naturaleza

¿Te imaginas despertar rodeado de montañas, respirar aire puro y desconectar del mundo en plena naturaleza? ¿Y, además, hacerlo medio gratis? Pues eso es posible en Asturias. El Principado ha lanzado una campaña de bonos turísticos, destinada a fomentar las estancias en alojamientos rurales fuera de la temporada estival: en otoño e invierno, y hasta el 31 de diciembre. Hay hasta 8.000 vales de descuento disponibles y con ellos el Gobierno regional aspira a conseguir una impacto económico de tres millones de euros.

Cada bono ofrece un descuento directo de 75 euros en reservas de al menos dos noches consecutivas. Se deberán canjear en el propio establecimiento, que descontará a los clientes el importe del mismo del precio total de la estancia. Cada viajero podrá beneficiarse de hasta dos bonos, descargables en formato digital desde la web bonosturismoruralasturias.com o mediante código QR compatible con aplicaciones tipo wallet.

En el caso de casas de aldea de contratación íntegra y apartamentos rurales, será posible aplicar dos bonos en una misma reserva siempre que se contraten cuatro o más plazas.

En total, podrán utilizarse en cerca de 200 alojamientos de la región y deberán canjearse antes del 31 de diciembre de este año. Aquí puedes conusltar los establecimientos adheridos a la campaña.

La casa rural y restaurante L'Auga / L'Auga

¿Qué necesitas?

Para usar este bono, solo necesitas los siguientes datos, imprescindibles para su solicitud: nombre y apellidos, DNI o NIE, ser mayor de edad, número de tléfono y código postal y localidad. Aquí puedes solicitar tu bono.

¿Cómo se usan?

El bono es digital , en formato código QR.

, en formato Es personal e intransferible: solo lo puede usar quien lo solicitó.

solo lo puede usar quien lo solicitó. Requiere prepago: El bono que generas tiene un valor total de 150 €, pero tú solo pagas 75 € al adquirirlo. La otra mitad (75 €) la aporta directamente la Administración del Principado de Asturias, por lo que no necesitas adelantar el importe completo.

La otra mitad (75 €) la aporta directamente la Administración del Principado de Asturias, por lo que El bono no es reembolsable ni convertible en dinero. Si no se utiliza en su totalidad durante el periodo de vigencia, el importe no consumido se pierde.

Si no se utiliza en su totalidad durante el periodo de vigencia, el importe no consumido se pierde. En alojamientos rurales como casas de aldea o apartamentos rurales adheridos al programa, si se reservan cuatro o más plazas, se pueden usar dos bonos en la misma reserva.

Sobre estas líneas: hórreo y casa rural en Espinareu (Piloña). A la izquierda, cascada del Cioyo, en Castropol. Debajo, un paso de la Semana Santa avilesina. | Juan de Tury/ Turismo de Asturias/ Ayuntamiento de Castropol/ Diego Miranda / LNE

¿Cómo se gastan?

El valor del bono se irá descontando del precio de tus reservas a medida que lo utilices, hasta agotarlo.

a medida que lo utilices, hasta agotarlo. Puedes canjearlo de forma íntegra o parcial, según el importe de la reserva, y siempre a criterio del cliente en el momento del pago.

según el importe de la reserva, y en el momento del pago. Por ejemplo:

- Si haces una reserva de 140 € , el sistema aplicará ese importe y te quedarán 10 € de saldo disponible para otra reserva (dentro del período de validez del bono).

, el sistema aplicará ese importe y te quedarán para otra reserva (dentro del período de validez del bono). - Si haces una reserva de 170 € , el bono cubrirá hasta 150 € , y tú deberás pagar la diferencia : 20 €.

, el bono cubrirá , y tú deberás : 20 €. El descuento podrá canjearse de forma íntegra o por un importe inferior a criterio del cliente en el momento del pago de la reserva.

Se puede gastar en una sola reserva o en varias, y en uno o varios alojamientos distintos siempre que cada estancia sea de 2 noches como mínimo. Esto significa que, si un cliente dispone de dos bonos, podrá utilizarlos en una misma reserva siempre que se cumpla este requisito por cada bono (por ejemplo, una estancia de 4 noches permitiría aplicar dos bonos; una de 3 noches, solo uno). El bono funciona como una tarjeta monedero: el cliente decide en el momento del pago cuánto importe de su saldo desea utilizar, sin que sea obligatorio canjearlo en su totalidad.

Cómo se descargan

Los bonos se descargan automáticamente en el momento de la compra y podrán utilizarse entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Para más detalles sobre cómo descargarlos o usarlos, puedes consultar la página de ayuda específica, para Apple y para Android.