Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: "Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles"

El aviso especial es para mañana, miércoles, de 06.00 a 17.59 horas

Viandantes por Oviedo, luchando contra el viento con sus paraguas.

Mónica G. Salas

Los servicios de Emergencias asturianos vuelven a poner en alerta a todos los asturianos por los fuertes vientos que se vienen como consecuencia de la borrasca "Claudia". Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros de hora, como pasó la semana pasada. La región ya está este martes en aviso amarillo en la Cordillera y los Picos de Europa, pero el temporal se recrudecerá durante los próximos días. Así, para este miércoles la Aemet ha activado la alerta naranja de 06.00 a 17.59 horas por vendaval, que repetirá el jueves. Ante ello, el 112 ha pedido a la población precaución.

Las recomendaciones

El aviso dice lo siguiente: "En su vivienda, cierre puertas y ventanas y retire todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, aléjese de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, evita subir a lugares altos o expuestos al viento. En la carretera, extrema las precauciones por posibles obstáculos en la vía".

Se trata de la misma advertencia que hizo el 112 el pasado día 4 cuando las rachas de viento superaron los 160 kilómetros por hora. En esta ocasión, la peor cara de la borrasca "Claudia" la sufrirán los concejos del entorno de la Cordillera y los Picos de Europa, que está en aviso amarillo este martes desde las 13.00 horas por vientos de más de 90 kilómetros por hora. Mañana las rachas irán a más. La alerta pasará a ser naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora de 06.00 a 17.59 horas en esta zona, y amarilla en el Suroccidente.

El jueves continúa la alerta

El jueves, la Cordillera y los Picos volverán a estar en alerta naranja, de 08.00 a 23.59 horas.

Una borrasca de "gran impacto"

Todo este temporal de viento lo provoca la borrasca "Claudia", que, según la Aemet, es de "gran impacto", no solo para Asturias y el noroeste peninsular, sino también para Canarias. El viento, no obstante, será de componente sur, por lo que, aparte de mucho viento, se espera bochorno. Para estos días se prevén máximas de 22 grados y las lluvias, aunque débiles, serán generalizadas.

TEMAS

