Fallece Amable Liñán, referencia de la aeronáutica y maestro de ingenieros, premio "Príncipe de Asturias" en 1993
El investigador leonés murió en Madrid a los 90 años: "Era una delicia escucharle", afirma el catedrático emérito Santos González
Amable Liñán, una de las referencias internacionales de la aeronáutica, premio "Príncipe de Asturias" de Investigación Científica (1993), falleció este sábado en Madrid a los 90 años de edad. Nacido en Noceda de Cabrera, en la provincia de León, era ingeniero aeronáutico y doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su etapa docente en 1961, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSI) Aeronáuticos, donde fue catedrático de Mecánica de Fluidos y, finalmente, profesor emérito.
A lo largo de las décadas, por las aulas de Amable Liñán han pasado más de 5.000 ingenieros, con reconocidos profesionales entre sus discípulos. "Es una gran pérdida y se le va a echar mucho de menos. No dejó de trabajar hasta el último día. La sociedad está obligada a cuidar a estos sabios, ha sido ejemplar", asegura Santos González Jiménez, catedrático emérito de Álgebra de la Universidad de Oviedo, que tenía una gran relación con Liñán. "Era una delicia escucharle explicando el motivo por el que vuelan los aviones. Liñán era un hombre sencillo de un pueblo leonés y un gran sabio", explica.
Amable Liñán se inició en la investigación de la mano del Grupo de Combustión creado por Gregorio Millán para apoyar a Theodore von Kármán, el ilustre ingeniero norteamericano.
El investigador leonés se ocupó especialmente del desarrollo y aplicaciones de la Teoría de la Combustión, área en la que es considerado una autoridad mundial. Su enfoque, siempre eminentemente práctico, se hace extensivo a problemas tan actuales como la contaminación ambiental, la crisis energética, el efecto invernadero o la lluvia ácida. Fue ingeniero investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) y destacó realizando varios proyectos para la NASA y la Agencia Europea del Espacio.
Liñán era miembro de varias academias, es doctor honoris causa por cuatro universidades: Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia. En su obra científica destaca "The Asymptopic Structure of Counter-flow Diffusion Flames for Large Activation Energies" de 1974, un clásico en la materia, así como el tratado Fundamental Aspects of Combustion, publicado en 1993 con Forman A. Williams.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar