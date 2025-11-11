Fernando López, Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "Anima a seguir aportando a la ciencia y a la formación de médicos"

El otorrino ovetense Fernando López Álvarez es el ganador de la tercera edición del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la categoría de Proyección. Especialista del HUCA y profesor titular de la Universidad de Oviedo, simultanea con éxito la práctica clínica, la docencia y la investigación. Está situado entre los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en la nariz. Junto a la exdirigente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) María Neira, distinguida en la categoría de Trayectoria, recibirá su galardón en una ceremonia que tendrá lugar en el Club LA NUEVA ESPAÑA el próximo 19 de diciembre.

"Hay que marcarse metas y trabajar por alcanzarlas, porque si se pierde esa motivación existe el riesgo de estancarse. Y en una profesión tan viva y dinámica como la nuestra, eso nunca es bueno. En este sentido, la meritocracia, aunque quizá no esté de moda, es esencial: garantiza un sistema objetivo en el que todos tengan las mismas oportunidades, pero donde también se reconozca el esfuerzo, la excelencia y la capacidad".

Este párrafo sintetiza con precisión la filosofía profesional de Fernando López Álvarez (Oviedo, 1981), médico especialista en otorrino del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), profesor titular de la Universidad de Oviedo y ganador de la tercera edición del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la modalidad de Proyección.

Esfuerzo y perseverancia. El fallo de estos galardones tuvo lugar el pasado martes, en la reunión de un jurado presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe del servicio de Traumatología del HUCA. "Recibir este premio es un verdadero honor y un reconocimiento al esfuerzo y a la perseverancia. Significa un respaldo a años de trabajo, de colaboración con grandes compañeros, de su confianza en mí y del compromiso con la clínica, la investigación y la docencia", señala el médico ovetense, quien compatibiliza las tres facetas citadas con unos resultados muy notables. El jurado consigna en su acta justamente "la excelencia demostrada en su ejecutoria profesional, tanto desde el aspecto clínico como docente e investigador".

Referente mundial en cáncer de nariz. Fernando López es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo. En la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ejerce como vicedecano. Asimismo, es miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias. Pese a su juventud, está situado entre los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en las células de la cavidad nasal y los senos paranasales y que a menudo tienen mal pronóstico, debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados cuando ya se registra una invasión de órganos o tejidos próximos. "Más que destacar un puesto personal, prefiero hablar del equipo, sin el cual nada sería posible. Formo parte de un grupo asistencial y de investigación en la vanguardia, lo que me ha permitido estar entre los diez otorrinos con mayor índice H del país", explica el doctor López.

Todos a una. El servicio de Otorrinolaringología del HUCA, dirigido por José Luis Llorente, está situado en la élite del país, como ya venía sucediendo desde largo tiempo antes, de la mano del creador del servicio, Carlos Suárez Nieto, ya jubilado. En el ámbito de la investigación, indica Fernando López, "nuestro laboratorio, bajo la dirección del profesor Juan Pablo Rodrigo, es un referente nacional en investigación básica en cabeza y cuello". La clave del éxito reside en que "todos los integrantes del servicio y del laboratorio, de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo, son fundamentales y comparten un mismo objetivo: la excelencia".

Itinerario. El médico y profesor rememora el camino que le ha conducido a su actual situación: "Elegí la especialidad de Otorrinolaringología casi por azar. Durante el tercer curso de la carrera, en unas prácticas coincidí con la doctora Vanessa Suárez, entonces residente de la especialidad, quien me invitó a conocer el servicio. Allí descubrí a un equipo excepcional, apasionado y comprometido, liderado por el profesor Suárez Nieto. Su ejemplo y la excelencia de su trabajo me cautivaron desde el primer momento. Aquella experiencia fue decisiva, y desde entonces nunca me he arrepentido de haber elegido esta especialidad", relata.

Una disciplina poco conocida. La especialidad de otorrino no goza de la popularidad de otras. "Es una disciplina médico-quirúrgica muy amplia que abarca desde la audición y la voz, hasta la cirugía oncológica y de base de cráneo, e incluso la cirugía plástica facial. La ausencia de la palabra ‘cirugía’ en su nombre limita su visibilidad", reflexiona Fernando López, quien ahora se siente aún más reafirmado en la decisión adoptada hace dos décadas: "Este premio tiene un valor muy especial, porque mi familia puede ver en él una forma de devolverles la confianza y el apoyo que siempre me han brindado". Además, este reconocimiento "me anima a seguir contribuyendo a la ciencia y a la formación de nuevas generaciones de médicos", subraya Fernando López Álvarez.