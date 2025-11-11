La gestión asturiana de los fondos europeos, un ejemplo para Irlanda

La gestión de los fondos europeos asturiana, reconocida por su eficacia a nivel comunitario, será ejemplo estos días para quince representantes de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda. Una delegación se encuentra en Asturias para conocer de primera mano cómo se realiza el trabajo en la región y visitar dos proyectos financiados con recursos del programa Leader en Ribera de Arriba y Morcín.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha sido el encargado de recibir este martes al grupo, que está integrado por concejales de las entidades locales de ocho provincias irlandesas (Cavan, Donegal, Monaghan, Leitrim, Sligo, Roscommon, Mayo y Galway) así como por autoridades de la ciudad de Galway.

La delegación ha participado posteriormente en la jornada “Asturias, tierra de oportunidades”, en la que han intervenido la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, y el asesor de la Presidencia Vicente Hoyos.

En el encuentro se han abordado asuntos como la gestión de los fondos comunitarios y la organización administrativa en Asturias, entre otros.

Esta visita institucional continuará por la tarde con una visita a la Junta General del Principado y también conocerán el Museo de Bellas Artes. Mientras que los proyectos financiados con fondos europeos que conocerán serán un espacio de Cowtainers Coworking (Ribera de Arriba) y un obrador de Confitería y Heladería Diego Verdú (Morcín).

El proyecto de Ribera de Arriba se trata de un centro tecnológico ubicada en un entorno natural, que ha contado con una inversión de 149.162 euros y una ayuda Leader de 62.648. El de Morcín, por su parte, ha recibido ayudas para la modernización de sus instalaciones con una inversión de 357.381 euros y una subvención Leader que supera los 135.000.

"Los fondos europeos tienen un papel clave en el desarrollo de la diversificación del modelo económico del Principado. Es ese modelo y la tipología de inversiones que aprobados es la que despierta el interés de esta región irlandesa de visitar Asturias para intercambiar experiencias, hablar de la estructura de nuestra programación y cómo estamos abordando las infraestructuras de sanidad y educación que se financian", explica Raquel García.