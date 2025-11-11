Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la "Y" entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
Los bomberos tuvieron que excarcelar a una de las víctimas del siniestro, que provocó retenciones de más de cuatro kilómetros en dirección a Oviedo
Un accidente entre un turismo y un camión se saldó ayer con dos heridos muy graves. El siniestro se produjo en cerca del nudo de Serín de la autopista "Y", la A-66, en dirección Oviedo, y provocó importantes retenciones kilométricas desde las tres de la tarde, atrapando a cientos de conductores que, en ocasiones, llegaron a estar más de hora y media para recorrer una ínfima distancia. Las víctimas, un matrimonio, fueron trasladadas de urgencia al HUCA.
El accidente se produjo a las tres de la tarde en el punto kilométrico 15,500, poco después del nudo de Serín. El camión golpeó al turismo por detrás, causando en los dos ocupantes importantes daños y dejando el coche completamente destrozado. Inmediatamente, desde el Servicio de Emergencias se movilizó a cinco efectivos de Bomberos de Asturias con base en Avilés.
A su llegada la mujer ya estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, pero el varón tuvo que ser excarcelado. Según pudo saber este periódico, la mujer llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria, aunque la rápida intervención de los equipos sanitarios permitió "recuperarla". No obstante, fue trasladada en estado muy grave. Su marido también presentaba un cuadro de gravedad. Ambos fueron trasladados al HUCA en dos UVI Móvil de Gijón.
El accidente provocó durante toda la tarde atascos kilométricos. Las retenciones afectaron incluso a la autopista A-8, afectando tanto a los conductores que llegaban de Avilés como los de Gijón. Los conductores tuvieron que armarse de paciencia, puesto que algunos llegaron a tardar casi dos horas en llegar del nudo de Serín al viaducto. El tráfico llegó a estar totalmente parado durante varios minutos. En torno a las cinco de la tarde, la Guardia Civil logró abrir un carril para dar paso al tráfico de vehículos, regulando la circulación en el punto del siniestro mientras la grúa retirada el vehículo.
Los efectivos de Bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 16.43 horas. Hasta el lugar también se trasladaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un Equipo UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales). También tuvieron que movilizarse los Bomberos y hasta tres ambulancias.
