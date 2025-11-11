Juan Tamargo homenajea en su ingreso en el Ridea "al Severo Ochoa que pasó de estudiante a maestro"

Juan Tamargo Menéndez, médico especialista en Farmacología Clínica, ingresó ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) analizando "la trayectoria humana, personal y científica de un joven asturiano que cuando entró en la Universidad Central en el curso 1923-1924 ya había decidido dedicar su vida a la investigación científica y que con los años se convertiría en un asturiano universal", Severo Ochoa. En concreto, recordó "su faceta más olvidada, pero quizás más importante, cómo un joven estudiante se convierte en profesor y maestro".

"Se ha escrito mucho sobre Severo Ochoa, pero casi siempre se ensalza su extraordinaria labor investigadora durante su estancia en los Estados Unidos". Cuando en realidad, explicó Tamargo, fue en la Universidad Central de Madrid donde demostró que "la ciencia era su gran pasión, su gran capacidad para diseñar modelos experimentales innovadores y abordar de forma brillante problemas complejos y, finalmente, consiguió publicar en las mejores revistas científicas".

Menéndez desgranó minuciosamente la trayectoria de Ochoa, describiendo su formación, sus maestros, su paso por laboratorios europeos y su relación con la Junta para Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes, donde "no se respiraba, sino que se mascaba un ambiente de dedicación al cultivo de la inteligencia y el conocimiento y se hermanaban la cultura y la investigación científica".

El discurso fue contestado por el pediatra Venancio Martínez, quien aseguró que el trabajo de Tamargo "sentó bases importantes para el avance de la farmacovigilancia en España". "Una persona como él, comprometida con la sociedad, siente la obligación de tomar posiciones frente a aquellas organizaciones o grupos que desde intereses particulares o manifiestamente oscuros quieran perturbar los derechos de la mayoría, afirmó.