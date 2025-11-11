La Justicia tumba seis nombramientos del Principado y el PP acusa a Barbón de "afán colonizador"

El diputado regional del Partido Popular José Cuervas-Mons afirmó hoy que cada vez se demuestra más “el afán colonizador e invasor de la Administración regional por parte del Gobierno de Barbón”. Cuervas-Mons hizo estas valoraciones tras conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el nombramiento por libre designación para seis jefaturas de servicio y un director de oficina del Gobierno regional.

Según dice el PP, la sentencia "recuerda al Gobierno que el sistema de libre designación para determinados niveles de la administración es excepcional y requiere justificación, y afirma que, en ninguno de los puestos en cuestión, se justifica con informes previos para que puedan cubrirse por el sistema de libre designación".

Cuervas-Mons señaló que a Barbón “no le basta con ser el Gobierno más caro de la historia y el que mayor número de personal eventual y de libre designación tiene: solo 23 para Barbón, y unos 130 contando el resto del Gobierno, todos a dedo y la mayoría militantes del PSOE o cercanos al gobierno”.

“Tampoco les basta con colonizar también las empresas públicas con amiguetes y compañeros de partido, y como un buen régimen socialista, ahora quieren también colonizar la función pública, que quieren pervertir para poner a los afines y eliminar los principios de mérito y capacidad en la administración”, denunció.

El parlamentario popular indicó que el TSJA anula varios acuerdos del Consejo de Gobierno de noviembre de 2023 y varias resoluciones de la consejería de Presidencia, que dirige Gimena Llamedo, de julio, octubre y diciembre de 2024. En concreto, se anularon los nombramientos para las jefaturas de servicio de Planificación y Ordenación de la Contratación, de secretariado de Gobierno, del servicio jurídico del Principado, de la relación con la Junta General y régimen jurídico, de la Inspección General de Servicios y de la secretaría de la CUOTA, además del director de la Oficina de Proyectos Europeos.

Cuervas-Mons afirmó que “no se trata de funciones o puestos menores, sino de cierta relevancia dentro de la administración, y que con anterioridad a que el Gobierno de Barbón intentara manipularlos, se cubrían por el sistema de concurso, es decir, por méritos”.

“La sentencia es un varapalo más que recibe el Gobierno a sus políticas de personal, uno más, y reclamamos que se cumpla la sentencia, se anulen los nombramientos, se proceda a proveerlos por el sistema de concurso y se respete la legalidad en la Administración y a los funcionarios”, subrayó Cuervas-Mons.