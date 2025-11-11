Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva edición del programa de becas de TotalEnergies

Los becarios de esta edición del programa de TotalEnergies, detrás de Javier Sáenz de Jubera, Alfonso López y José Ignacio Sanz. |

TotalEnergies inició ayer la quinta edición del programa de becas para 25 estudiantes de la Universidad de Oviedo que completarán su formación práctica y remunerada en la compañía. El programa, que incluye más de 15 especialidades, se prolongará hasta el mes de julio de 2026.

