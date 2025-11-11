"Ofrecer tu hogar a un menor vulnerable es un desafío enriquecedor que te cambia la vida"

Con 27 años, Pepa Pérez, natural de Salinas, descubrió el proyecto de familias acogedoras. Una labor en la que participa desde 2023, empujada en gran parte por su papel como voluntaria en Cruz Roja. Fue en esta entidad, cuando participaba en el programa de fin de semana y tiempo libre en un centro de menores en Villalegre, donde decidió adoptar su compromiso con estos menores vulnerables. "Ahí conocí la realidad de muchos niños y niñas que por diversas casuísticas no tienen una alternativa al centro. Muchas veces, lo que se necesitaba eran familias de acogida temporal, mientras se intentaba estabilizar la situación del menor. Creo que fue entonces cuando decidí que algún día sería familia de acogida temporal", cuenta Pérez.

El programa de familias acogedoras impulsado por el Principado de Asturias, tiene como fin dar una alternativa a niños y niñas que no lo han tenido fácil. Y, a pesar de lo que a priori se pueda pensar, se trata de una opción abierta también a familias monoparentales y sin hijos biológicos, como es el caso de Pepa Pérez. "El balance ha sido muy bueno pero también duro en algunos aspectos. Quizá, como soy monoparental y no soy madre, las cosas más duras a las que me enfrenté están relacionadas con la crianza y no tanto con el hecho de ser una acogida temporal", señala Pérez.

La relación que establecí con la pequeña de acogida fue un reto divertido y con mucho amor; creas un vínculo que se mantendrá para siempre

Una primera toma de contacto como familia de acogida de la que guarda un buen recuerdo. "La relación con la niña fue muy buena, divertida y con mucho amor, aunque desde luego con un montón de desafíos, como, la vida misma", confiesa Pérez.

Ese antes y después que muchas familias de acogida experimentan tras comprometerse con esta labor fue, en el caso de Pepa Pérez, por partida doble, ya que a esa primera acogida se sumaba la vivencia de la crianza sin ser madre previamente. "Mi vida cambió por completo. Era una persona independiente, que entraba y salía pero cuando llegó la niña a casa, tenía a otra personita en mi vida y una responsabilidad. Cuando la pequeña marchó, volví a esa rutina de antes pero sabiendo que ahora tenía un vínculo con ella para siempre", destaca.

Ser familia de acogida es una decisión personal pero a la que debería animarse todo el mundo; en mi caso, ha sido fabuloso y ha merecido la pena

Esa unión tan especial deja una impronta imborrable en la vida de los padres acogedores. Una larga lista de recuerdos y vivencias compartidas con los pequeños. "Recuerdo con mucho cariño lo mucho que nos divertíamos juntas aunque sin duda, algo que me impactó bastante fue cuando vi que la niña confiaba ciegamente en mí. Esa sensación tan potente, de confianza total es muy fuerte y la verdad es que es algo que reconforta mucho", explica Pérez con esa ilusión que solo conocen quienes como ella, han ofrecido su hogar a estos menores.

Al tiempo que Pérez califica como "superenriquecedora" su experiencia como madre de acogida, no duda también en considerar este paso como una "elección muy personal, aunque animaría a todo el mundo a que lo hiciera. Las formaciones que recibes antes de dar el paso ayudan a que tomes o no la decisión de ser parte de ello. En mi caso, ha sido un reto fabuloso que ha merecido la pena", señala Pepa Pérez.