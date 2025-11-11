El programa "Alquilámoste" echa a andar: ya hay fecha para que los propietarios puedan inscribir sus viviendas

El programa “Alquilámoste”, la apuesta estrella del Principado para intentar facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler asequible a la clase trabajadora, echa a andar. Los propietarios de viviendas vacías que deseen participar en esta iniciativa podrán inscribir su inmueble a partir del 20 de noviembre, día en el que la resolución del programa saldrá en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Así lo ha anunciado este martes en comisión parlamentaria el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien ha recordado que se trata de un programa de adhesión voluntaria que garantiza al propietario el cobro mensual de una renta y la devolución de la vivienda en el mismo estado en el que se incorporó al programa. Al mismo tiempo, podrán beneficiarse de una rebaja en el IRPF.

“Es una vía más de solución, no la única, para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler asequible a la clase trabajadora”, ha subrayado con el objetivo de desmentir los “bulos y mentiras” de la extrema derecha.

La entidad Vipasa será la encargada de gestionarlo el nuevo sistema de alquiler público. Entre las garantías al arrendador está el canon mensual garantizado, la conservación y mantenimiento de la vivienda, un seguro multirriesgo y la restitución del inmueble en el mismo estado que la entregó al finalizar el usufructo. Éste tendrá como máximo un plazo de siete años y cuatro meses.

Los arrendatarios deberán tener ingresos en la franja citada y solicitar entrar en la convocatoria pública de alquiler de pisos. Estos serán adjudicados por riguroso orden de solicitud y conforme a la disponibilidad. La renta se calculará con informe de Vipasa aplicando una reducción mínima del 10% sobre el canon que se abonará al propietario.

Por tanto, si un arrendatario cobra 700 euros al mes por alquilar su piso, el inquilino elegido pagará en este caso un máximo de 630 euros. El objetivo es que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.

El solicitante dispondrá de diez días hábiles para aceptar la vivienda. En el caso de que esa persona rechace tres propuestas consecutivas, quedará excluida de la lista durante seis meses.