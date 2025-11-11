El proyecto pionero de Alsa que analiza los factores neuropsicológicos asociados a la conducción para mejorar la seguridad al volante

La compañía Alsa, a través de su Centro de Innovación, ha puesto en marcha el Proyecto CAMIN (Conducción y Atención a la Movilidad con Intervención Neuropsicológica) para estudiar la relación entre factores neuropsicológicos y la conducción. "El proyecto tiene como objetivo dar una respuesta activa frente al envejecimiento o ciertas enfermedades, fomentando una cultura basada en la prevención", explican en la compañía.

"La seguridad en las carreteras no depende únicamente de la pericia técnica al volante, sino también de las capacidades cognitivas que sostienen la atención, la memoria, la planificación o la velocidad de reacción. La investigación científica ha demostrado que el entrenamiento cognitivo puede potenciar estas habilidades en población general y en conductores no profesionales, contribuyendo a una conducción más segura y eficiente", indican desde Alsa, empresa que cuenta con 19.740 empleados, de ellos 13.887 conductores.

El objetivo de este proyecto es analizar en profundidad los factores neuropsicológicos asociados a la conducción y crear protocolos de evaluación y entrenamiento que "permitan optimizar tanto el estado cognitivo de los conductores como sus habilidades prácticas al volante, reduciendo así la siniestralidad y reforzando la seguridad y salud vial".

En el Proyecto de innovación CAMIN, los conductores profesionales participarán en varias semanas de entrenamiento cognitivo a través de tareas digitales con formato de juegos interactivos, diseñados para ejercitar funciones clave en su trabajo. La intervención incluye una evaluación previa y una evaluación posterior al entrenamiento, lo que permitirá medir de manera objetiva los avances obtenidos. El proyecto aspira a ser referente en el estudio de la influencia cognitiva en la conducción.

Esta iniciativa tendrá lugar en el Centro de Innovación de Alsa, que se ubica en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. La coordinadora del proyecto, Paula Fernández, destaca que "CAMIN no solamente contribuye a la investigación y producción científica en Asturias, sino que también apoya a la cultura de la gestión de personas que tenemos en Alsa".

Para ello durante 2025 se cuenta con más de 100 personas voluntarias y el empleo de más de 350 horas de evaluación inicial –simulador y baterías de test neuropsicológicos– para, posteriormente, abordar una fase de entrenamiento cognitivo prevista de 300 horas, y una revaluación posterior de 60 horas.

El Centro de Innovación de Alsa, como entidad tractora de CAMÍN, ha cerrado acuerdos con diferentes socios especializados para "desarrollar con éxito las diferentes áreas y procesos de análisis y entrenamiento cognitivo de este innovador proyecto". Es el caso del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA), de CTIC Centro Tecnológico, de la Universidad Nebrija, con planes de instalarse en Avilés, y de Giunti Psychometrics.

La Agencia Sekuens de Asturias, con financiación de la UE, facilita este ejemplo pionero de colaboración público-privada de innovación para una movilidad aún más segura.