Un proyecto pionero en Asturias permitirá dar rehabilitación integral a pacientes oncológicos

Superar un proceso oncológico es una experiencia dura y cuyas consecuencias perduran una vez la enfermedad ya ha sido eliminada. “Los tratamientos oncológicos cada vez tienen mejores resultados, pero debilitan al paciente. Y eso puede provocar a una suspensión de tratamiento o que acaben con abstemia, además de la masa muscular que se pierde durante los procesos”, explica Luis Olay Gayoso, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La rehabilitación es fundamental para que el paciente pueda recuperar el estilo de vida que tenía antes del diagnóstico. Por ello, la Fundación Eduardo Kocina y el Centro de Rehabilitación Inypema de Oviedo firmaron este martes un convenio de colaboración que permitirá financiar la rehabilitación integral de personas que hayan superado un proceso oncológico.

La propuesta, pionera en Asturias, “y probablemente en España”, como señala el presidente de la fundación, Eduardo Kocina, permitirá atender a los pacientes en tres áreas, física, nutricional y psicológica, a lo largo de un año en la clínica Inypema de una forma completamente gratuita.

El programa consiste en la integración de un equipo multidisciplinar compuesto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y especialistas en nutrición clínica, con el objetivo de abordar las secuelas físicas, funcionales y emocionales derivadas del cáncer y de los tratamientos médicos asociados.

Mejorar la calidad de vida

“El ejercicio muscular está dando unos resultados espectaculares en los estudios que se están realizando sobre el tratamiento del cáncer. No solo en longevidad, sino en qué tipo de calidad de vida tienen los pacientes. Y ahí es donde creo que nosotros podemos jugar un papel que ahora mismo no existe”, explica Kocina.

Además del ejercicio físico, “el paciente tiene que tener también unas recomendaciones nutricionales para una aportación proteica adecuada. Porque el cáncer es una situación de hipercatabolismo, nos consume. Los propios tratamientos también debilitan al paciente”, añade el doctor Olay.

Por tanto, la rehabilitación se desarrollará en dos fases: una primera, de cuatro meses de duración, con sesiones diarias e intensivas dirigidas por fisioterapeutas especializados; y una segunda, de ocho meses, con dos sesiones semanales de mantenimiento funcional. En ambas etapas se ha incorporado seguimiento psicológico y asesoramiento nutricional, bajo una metodología personalizada basada en la evidencia científica.

Volver a sentirse útiles

Estos pacientes, dice Sergio Rodríguez, director clínico de Inypema, “después de un programa de rehabilitación de estas características vuelven a sentirse útiles, a participar, a disfrutar de su ocio y tiempo libre, a hacer más cosas en casa… Tienen unas mejoras importantes”.

El programa arrancará dentro de dos semanas con la selección de los pacientes, que serán derivados del HUCA a propuesta del doctor Olay. En un principio, la recaudación del Torneo Solidario de Pádel FEK Salud – INYPEMA 2025 permitirá atender a veinte personas, aunque la intención de los impulsores es llegar al medio centenar a lo largo de 2026.