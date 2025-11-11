Refriega política entre el Principado y el PP: las claves de la sentencia que tumba siete nombramientos a dedo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado siete nombramientos efectuados por el Principado a través del sistema de libre designación. El tribunal recuerda al Gobierno regional que este tipo de nombramientos exige una justificación previa, algo que, según la sentencia, no se cumplió en los casos analizados. En uno de ellos, además, subraya que el "expediente administrativo está huérfano de informe alguno".

El fallo da la razón a la Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, la agrupación que interpuso el recurso al considerar que los puestos debían haberse cubierto mediante un concurso de méritos, argumento que ahora avala la Justicia.

Los nombramientos anulados son los de jefe/a del Servicio de Planificación y Ordenación de la Contratación; jefe/a del Servicio de Secretariado del Gobierno; jefe/a del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; jefe/a del Servicio de Relaciones con la Junta General del Principado de Asturias y Régimen Jurídico; jefe/a del Servicio de Inspección General de Servicios; jefe/a del Servicio de Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y el de director de la Oficina de Proyectos Europeos.

Cuatro de estos cargos pertenecen a la Consejería de Presidencia, que dirige Gimena Llamedo; dos a la de Hacienda, de Guillermo Peláez, y uno a la de Ordenación del Territorio, de Ovidio Zapico.

El TSJA declara nulos todos los nombramientos "por no ser conformes a derecho". La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, en caso de alegarse infracción de la legislación estatal, o ante el propio TSJA, si se hace por normativa autonómica.

Desde el Principado no aclararon este martes si recurrirán el fallo, aunque defendieron su actuación. "La libre designación es una figura prevista en la Ley de Empleo Público del Principado. Es un sistema excepcional: solo el 3 % de las jefaturas de servicio se cubren por esta vía. Lo que la sentencia cuestiona no es la legalidad del sistema, sino la justificación de los expedientes, un aspecto que el Gobierno reforzará cuando proceda para garantizar la máxima transparencia y seguridad jurídica", señalaron fuentes de la Consejería de Presidencia.

"La libre designación se aplica en todas las administraciones públicas y no supone ninguna irregularidad. Además, se realiza previa convocatoria pública, abierta a todo el personal que cumpla los requisitos", añadieron las mismas fuentes.

El Partido Popular, principal grupo de la oposición, cargó contra el Principado tras conocerse la sentencia. Para el diputado José Agustín Cuervas-Mons, el fallo del TSJA evidencia "el afán colonizador e invasor de la Administración regional por parte del Gobierno de Barbón".

Según Cuervas-Mons, al Principado "no le basta con ser el Gobierno más caro de la historia y el que cuenta con mayor número de personal eventual y de libre designación: solo 23 para Barbón y unos 130 en total, todos a dedo y la mayoría militantes del PSOE o afines al Ejecutivo".

El diputado reclamó "que se cumpla la sentencia, se anulen los nombramientos y se proceda a cubrir los puestos mediante concurso".